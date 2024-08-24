ГУР «празднично» атаковало российских провайдеров — источники

В День Независимости Украины специалисты ГУР МОУ вместе с украинским киберсообществом совершили масштабную атаку на российских провайдеров мобильной связи и интернета, а также на информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-агрессора. Об этом сообщили источники Online.UA в военной разведке.
Главные тезисы
- Кибератака проведена специалистами ГУР МОУ и украинским киберсообществом в День Независимости Украины.
- Атакованы российские провайдеры мобильной связи и информационные ресурсы, финансирующие войну против Украины.
- Сбои в работе провайдеров, уничтожено множество облачных хранилищ и вебсайтов
- Результаты атаки: 33 сервера и 283 служебных ПЭВМ уничтожены, утеряно около 70 терабайтов информации.
Киберспециалисты ГУР масштабно атаковали провайдеров России
Пользователи в России массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг Ростелеком, сетуют на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов MTC и Билайн, сетуют на Яндекс, ведь не работает Яндекс.Почта, Яндекс. Еда и Яндекс.Такси, говорят источники Online.UA в ГУР. Подчеркивается, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.
Кроме этого мощного киберудара подверглись десятки ресурсов крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-террористки.
В частности, была атакована сетевая инфраструктура автозавода «Чайка-сервис» (производит специальную технику для российских силовых ведомств), ООО «Контур-НИИРС» (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов), ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и т.п.).
Источники утверждают, что также были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, интернет-провайдера "Квидекс", ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф" и другие. Кроме того, поражены еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты.
В результате кибератаки поражены по меньшей мере 33 сервера и 283 служебных ПЭВМ промышленных объектов, уничтожены 15 облачных и файловых хранилищ, ликвидирован 21 вебсайт. Общий объем уничтоженной информации — около 70 терабайтов. В то же время, на месте уничтоженных веб-ресурсов украинские хакеры оставили «заглушки» с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины.
Что известно о результатах новой кибератаки ГУР
23 августа киберспециалисты Главного управления разведки совершили повторную атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине. Об этом сообщают источники Online.UA в украинской разведке.
Видео от ГУР было снова продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральское ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и другие.
Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиахолдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.
Однако почти сразу в эфире упомянутых телеканалов снова появился «видео-привет» от Главного управления разведки Минобороны Украины.
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