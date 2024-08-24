ГУР «святково» атакувало російських провайдерів — джерела

У День Незалежності України фахівці ГУР МОУ разом з українською кіберспільнотою здійснили масштабну атаку на російських провайдерів мобільного зв’язку та інтернету, а також на інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-агресорки. Про це повідомили джерела Online.UA у військовій розвідці.

Кіберфахівці ГУР масштабно атакували провайдерів Росії

Користувачі на Росії масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг “Ростєлєком”, нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів “MTC” та “Білайн”, ремствують на “Яндекс”, адже не працює “Яндекс.Почта”, “Яндекс.Єда” і “Яндекс.Таксі”, говорять джерела Online.UA у ГУР. Підкреслюється, що всі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.

Графік збоїв Яндекса

Крім цього потужного кіберудару зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-терористки.

Кібератака ГУР

Зокрема була атакована мережева інфраструктура автозаводу «Чайка-сервіс» (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), ООО «Контур-НИИРС» (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів), ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).

Кібератака ГУР

Джерела стверджують, що також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера «Mail.ru», VDSina, інтернет-провайдера «Квідекс», ТОВ «Національні кабельні мережі», ПАО «Центральний телеграф» та інші. Крім того, уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

Кібератака ГУР

У результаті кібератаки уражено щонайменше 33 сервери та 283 службових ПЕОМ промислових обʼєктів, знищено 15 хмарних та файлових сховищ, ліквідовано 21 вебсайт. Загальний обсяг знищеної інформації — близько 70 терабайтів. Водночас на місці знищених вебресурсів українські хакери залишили «заглушки» з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України.

Кібератака ГУР

Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України! — прокоментували атаку в ГУР МОУ. Поширити

Що відомо про результати нової кібератаки ГУР

23 серпня кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили повторну атаку на сервери російських телеканалів, внаслідок чого в етері низки телекомпаній були продемонстровані обʼєктивні відеоролики про війну в Україні. Про це повідомляють джерела Online.UA в українській розвідці.

Відео від ГУР було знову продемонстровано у прайм-тайм телеканалів «Пєрвоуральськ ТВ», «Євразія 360», «Євразія. Пєрвий канал» та інших.

Як зазначається, частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

Напередодні, після першої атаки українських хакерів, ведучі уражених телеканалів заявили про «несанкціонований доступ до ефіру» та «інформаційну провокацію», запевнивши, що подібне більше не повториться. Поширити

Проте майже відразу в ефірі згаданих телеканалів знову зʼявився «відеопривіт» від Головного управління розвідки Міноборони України.