До Дня Незалежності України спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України влаштували святкову “бавовну” на складі із боєприпасами злочинної армії РФ у Воронезькій області.

Що відомо про святкову “бавовну” від ГУР на складі із боєприпасами у Воронезькій області

24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту острогозьк воронезької області Росії. Склад БК належав угрупуванню військ «запад» ЗС РФ, йдеться у повідомленні ГУР. Поширити

Зазначається, що на складі зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес! Продовжуємо боротьбу! - додали у ГУР. Поширити

Що відомо про знищення складу із боєприпасами у Воронезькій області

Уночі 24 серпня на території Росії прогриміла нова “бавовна”. Під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області — наразі він горить та детонує.

Як стверджує ставленик Кремля у регіоні Олександр Гусєв, після атаки безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Варто зазначити, що раніше Гусєв заявляв про нібито один знищений дрон, пожежу та одного пораненого.