Гуркіт до небес. ГУР привітало українців з Днем Незалежності потужною бавовною у РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Гуркіт до небес. ГУР привітало українців з Днем Незалежності потужною бавовною у РФ — відео

ГУР
Тушіння пожежі на складі в РФ

До Дня Незалежності України спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України влаштували святкову “бавовну” на складі із боєприпасами злочинної армії РФ у Воронезькій області. 

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР влаштували святкову операцію на складі боєприпасів у Воронезькій області.
  • Загалом понад п'ять тисяч тонн боєприпасів російських окупантів вдалося знищити завдяки українським військовим.
  • Внаслідок атаки дронів на склад боєприпасів виникли пожежа та детонація вибухонебезпечних об'єктів.
  • Регіональний ставленник Кремля підтвердив пошкодження складу та наслідки атаки.
  • Також на місці подій знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби РФ.

Що відомо про святкову “бавовну” від ГУР на складі із боєприпасами у Воронезькій області

24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту острогозьк воронезької області Росії. Склад БК належав угрупуванню військ «запад» ЗС РФ, йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що на складі зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес!  Продовжуємо боротьбу! - додали у ГУР.

Що відомо про знищення складу із боєприпасами у Воронезькій області

Уночі 24 серпня на території Росії прогриміла нова “бавовна”. Під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області — наразі він горить та детонує.

Як стверджує ставленик Кремля у регіоні Олександр Гусєв, після атаки безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Варто зазначити, що раніше Гусєв заявляв про нібито один знищений дрон, пожежу та одного пораненого.

Що також важливо розуміти, там знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

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