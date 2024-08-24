У Воронезькій області РФ горить склад боєприпасів — відео

Уночі 24 серпня на території Росії прогриміла нова “бавовна”. Під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області — наразі він горить та детонує.

Дрони атакували Воронезьку область РФ — що відомо про наслідки

Як стверджує ставленик Кремля у регіоні Олександр Гусєв, після атаки безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і подавлено ще кілька БПЛА. Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено, — йдеться в його повідомленні. Поширити

Варто зазначити, що раніше Гусєв заявляв про нібито один знищений дрон, пожежу та одного пораненого.

Згідно з даними російського опозиційного телеграм-каналу Аstra, в Острогозьку Воронезької області горить і детонує склад боєприпасів.

Що також важливо розуміти, там знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

Що відомо про пожежу у Ростовській області

Увечері 23 серпня з’явилася інформація про те, що у місті Пролетарськ Ростовської області, де вже шостий день горить нафтобаза після атаки дронів, спалахнула ще одна пожежа.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вогонь охопив три житлові будинки.

Спочатку представники МНС РФ запевняли, що просто загорілася "суха рослинність".

Також мережею ширилася версія про займання очерету, який підпалили диверсанти.

Вогонь перейшов на житлові будови: горить три будинки, — уточнюють у МНС. Поширити

Окрім того, згодом з’явилася інформація про те, що пожежа також вирує біля місцевої залізниці.