У Воронезькій області РФ горить склад боєприпасів — відео

Уночі 24 серпня на території Росії прогриміла нова “бавовна”. Під удар дронів потрапив склад боєприпасів у Воронезькій області — наразі він горить та детонує.
Головні тези:
- Дрони атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, що призвело до пожежі та детонації.
- Місцева влада знову намагається приховати реальні наслідки атаки.
- У місті Пролетарськ Ростовської області РФ, де вже шостий день горить нафтобаза після атаки дронів, спалахнула ще одна пожежа.
Дрони атакували Воронезьку область РФ — що відомо про наслідки
Як стверджує ставленик Кремля у регіоні Олександр Гусєв, після атаки безпілотників почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.
Варто зазначити, що раніше Гусєв заявляв про нібито один знищений дрон, пожежу та одного пораненого.
Згідно з даними російського опозиційного телеграм-каналу Аstra, в Острогозьку Воронезької області горить і детонує склад боєприпасів.
Що також важливо розуміти, там знаходиться навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.
Що відомо про пожежу у Ростовській області
Увечері 23 серпня з’явилася інформація про те, що у місті Пролетарськ Ростовської області, де вже шостий день горить нафтобаза після атаки дронів, спалахнула ще одна пожежа.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, вогонь охопив три житлові будинки.
Спочатку представники МНС РФ запевняли, що просто загорілася "суха рослинність".
Також мережею ширилася версія про займання очерету, який підпалили диверсанти.
Окрім того, згодом з’явилася інформація про те, що пожежа також вирує біля місцевої залізниці.
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