У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео

Пожежа виникла на території заводу імені Ухтомського у підмосковних Люберцях. Попередня причина займання невідома.

Що відомо про нову пожежу в Підмосковʼї

Як повідомляють росЗМІ, у будівлі спалахнуло приміщення в компанії «Структура Арт», яка виробляє декорації для різних заходів та форумів.

Пожежа на заводі поширилася на площу 2 тис квадратних метрів. Наразі займання не вдалося локалізувати.

Причини займання також не повідомляються.

Що відомо про попередні пожежі в РФ

5 серпня у Волгограді горіла підстанція "Радянська". За словами місцевих жителів, перед вогняною НС нібито був вибух.

Місцеві зазначали, що сильна пожежа залишила без світла Ворошиловський район.

При цьому у російському регіональному главку міністерства з надзвичайних справ заявляли, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням.

Як стверджували надзвичайники, площа пожежі складала 5 "квадратів". Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу на підстанції у Волгограді цієї ночі.