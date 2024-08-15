У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео

Пожежа виникла на території заводу імені Ухтомського у підмосковних Люберцях. Попередня причина займання невідома.
Головні тези:
- Масштабна пожежа спалахнула на заводі в Підмосков'ї, у Люберцях, в компанії “Структура Арт”, що виробляє декорації для заходів.
- Пожежа на площі 2 тис квадратних метрів наразі не локалізована, а причини залишаються невідомими.
- У попередніх пожежах у РФ, зокрема у Волгограді, горів та потрапив у вибух підстанції “Радянська'” що призвело до масштабного розливу олії.
Що відомо про нову пожежу в Підмосковʼї
Як повідомляють росЗМІ, у будівлі спалахнуло приміщення в компанії «Структура Арт», яка виробляє декорації для різних заходів та форумів.
Пожежа на заводі поширилася на площу 2 тис квадратних метрів. Наразі займання не вдалося локалізувати.
Причини займання також не повідомляються.
Що відомо про попередні пожежі в РФ
5 серпня у Волгограді горіла підстанція "Радянська". За словами місцевих жителів, перед вогняною НС нібито був вибух.
Місцеві зазначали, що сильна пожежа залишила без світла Ворошиловський район.
При цьому у російському регіональному главку міністерства з надзвичайних справ заявляли, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням.
Як стверджували надзвичайники, площа пожежі складала 5 "квадратів". Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу на підстанції у Волгограді цієї ночі.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-