В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео

Пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Предварительная причина возгорания неизвестна.
Главные тезисы
- В Подмосковье на заводе имени Ухтомского произошел масштабный пожар, охвативший площадь 2 тыс. квадратных метров.
- Компания «Структура Арт», специализирующаяся на производстве декораций, столкнулась с возгоранием без известных причин.
- Ранее в Волгограде горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.
Что известно о новом пожаре в Подмосковье
Как сообщают росСМИ, в здании вспыхнуло помещение в компании «Структура Арт», производящей декорации для различных мероприятий и форумов.
Пожар на заводе распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров. В настоящее время возгорание не удалось локализовать.
Причины возгорания также не сообщаются.
Что известно о предварительных пожарах в РФ
5 августа в Волгограде горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.
Местные отмечали, что сильный пожар оставил без света Ворошиловский район.
При этом в российском региональном главке министерства по чрезвычайным делам заявляли, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием.
Как утверждали чрезвычайники, площадь пожара составляла 5 "квадратов". Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара на подстанции в Волгограде этой ночью.
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