В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео

Пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Предварительная причина возгорания неизвестна.

Что известно о новом пожаре в Подмосковье

Как сообщают росСМИ, в здании вспыхнуло помещение в компании «Структура Арт», производящей декорации для различных мероприятий и форумов.

Пожар на заводе распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров. В настоящее время возгорание не удалось локализовать.

Причины возгорания также не сообщаются.

Что известно о предварительных пожарах в РФ

5 августа в Волгограде горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.

Местные отмечали, что сильный пожар оставил без света Ворошиловский район.

При этом в российском региональном главке министерства по чрезвычайным делам заявляли, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием.

Как утверждали чрезвычайники, площадь пожара составляла 5 "квадратов". Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара на подстанции в Волгограде этой ночью.