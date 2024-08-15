В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео

В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

Пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Предварительная причина возгорания неизвестна.

Главные тезисы

  • В Подмосковье на заводе имени Ухтомского произошел масштабный пожар, охвативший площадь 2 тыс. квадратных метров.
  • Компания «Структура Арт», специализирующаяся на производстве декораций, столкнулась с возгоранием без известных причин.
  • Ранее в Волгограде горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.

Что известно о новом пожаре в Подмосковье

Как сообщают росСМИ, в здании вспыхнуло помещение в компании «Структура Арт», производящей декорации для различных мероприятий и форумов.

Пожар на заводе распространился на площадь 2 тыс. квадратных метров. В настоящее время возгорание не удалось локализовать.

Причины возгорания также не сообщаются.

Что известно о предварительных пожарах в РФ

5 августа в Волгограде горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.

Местные отмечали, что сильный пожар оставил без света Ворошиловский район.

При этом в российском региональном главке министерства по чрезвычайным делам заявляли, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием.

Как утверждали чрезвычайники, площадь пожара составляла 5 "квадратов". Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара на подстанции в Волгограде этой ночью.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Курской области РФ вспыхнул пожар после атаки дронов — видео
В Курской области РФ вспыхнул пожар после атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабный пожар приближается к нефтехранилищу в Ростовской области РФ — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар — видео
Белгород

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?