В Воронежской области РФ горит склад боеприпасов — видео

Ночью 24 августа на территории России прогремела новая "бавовеа". Под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области — сейчас он горит и детонирует.
Главные тезисы
- Дроны атаковали склад боеприпасов в Воронежской области, что привело к пожару и детонации.
- Местные власти снова пытаются скрыть реальные последствия атаки.
- В городе Пролетарск Ростовской области РФ, где уже шестой день горит нефтебаза после атаки дронов, вспыхнул еще один пожар.
Дроны атаковали Воронежскую область РФ — что известно о последствиях
Как утверждает ставленник Кремля в регионе Александр Гусев, после атаки беспилотников началась детонация взрывоопасных объектов.
Стоит отметить, что ранее Гусев заявлял о якобы одном уничтоженном дроне, пожаре и одном раненом.
Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала Аstra, в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов.
Что также важно понимать, там находится обучающий центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.
Что известно о пожаре в Ростовской области
Вечером 23 августа появилась информация о том, что в городе Пролетарске Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза после атаки дронов, вспыхнул еще один пожар.
Как сообщают местные СМИ, огонь охватил три жилых дома.
Сначала представители МЧС РФ уверяли, что просто загорелась "сухая растительность".
Кроме того, впоследствии появилась информация о том, что пожар также бушует возле местной железной дороги.
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