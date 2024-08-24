В Воронежской области РФ горит склад боеприпасов — видео

Ночью 24 августа на территории России прогремела новая "бавовеа". Под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области — сейчас он горит и детонирует.

Дроны атаковали Воронежскую область РФ — что известно о последствиях

Как утверждает ставленник Кремля в регионе Александр Гусев, после атаки беспилотников началась детонация взрывоопасных объектов.

Силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожены и подавлены еще несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, повлекший за собой детонацию взрывоопасных объектов. Новые пострадавшие, а также повреждения гражданских зданий пока не обнаружены, — СКАЗАНО в его сообщении. Поделиться

Стоит отметить, что ранее Гусев заявлял о якобы одном уничтоженном дроне, пожаре и одном раненом.

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала Аstra, в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов.

Что также важно понимать, там находится обучающий центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Что известно о пожаре в Ростовской области

Вечером 23 августа появилась информация о том, что в городе Пролетарске Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза после атаки дронов, вспыхнул еще один пожар.

Как сообщают местные СМИ, огонь охватил три жилых дома.

Сначала представители МЧС РФ уверяли, что просто загорелась "сухая растительность".

Огонь перешел на жилые здания: горят три дома, — уточняют в МЧС. Поделиться

Кроме того, впоследствии появилась информация о том, что пожар также бушует возле местной железной дороги.