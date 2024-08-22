ВМС ЗСУ знищили склад боєприпасів армії РФ на Кінбурнській косі — відео

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі.

ВМС ЗСУ ударили по складу боєприпасів на Кінбурнській косі

Зазначається, що операція була проведена підрозділом ВМС ЗСУ "Black Six".

На оприлюденому відео можна побачити, що по ворожому об'єкту був завданий удар із застосуванням безпілотника. Після скиду боєприпасу відбувся вибух та розпочалася сильна пожежа.

Що відомо про операцію ГУР на Кінбурнській косі і підняття прапору України

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони підняли прапор України на окупованій Росією Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Зазначається, що прапор України повернули на косу 11 серпня.

За інформацією ГУР, за результатами рейду на Кінбурнську косу 9 серпня було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків російських загарбників.

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник суворова».

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.