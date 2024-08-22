ВМС ВСУ уничтожили склад боеприпасов армии РФ на Кинбурнской косе — видео

Подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.

ВМС ВСУ ударили по составу боеприпасов на Кинбурнской косе

Отмечается, что операция была проведена подразделением ВМС ВСУ Black Six.

На обнародованном видео можно увидеть, что по вражескому объекту был нанесен удар с применением беспилотника. После сброса боеприпаса произошел взрыв и начался сильный пожар.

Что известно об операции ГУР на Кинбурнской косе и поднятии флага Украины

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.

Флаг Украины повернули на косу 11 августа.

По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.