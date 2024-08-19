Международный легион ГУР показал ликвидацию оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. В ходе операции бойцы уничтожили десятки вражеской техники.
Главные тезисы
- Международный легион ГУР МО Украины осуществил успешную операцию на Кинбурнской косе, уничтожив десятки вражеской техники и ликвидировав оккупантов РФ.
- Спецназовцы ГУР провели десантную операцию с участием различных подразделений при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ.
- Флаг Украины был поднят на оккупированной российскими захватчиками Кинбурнской косе в Николаевской области.
- Успешная миссия на косе включала атаки на укрепления россиян, установку боевого знамени Военной разведки Украины и уничтожение бронетехники врага.
Что известно об успешном рейде ГУР на Кинбурнскую косу
В ГУР отмечают, что разведывательно-ударная группа "Циклон" поразила наблюдательные пункты, военную технику и личный состав русских окупантов.
В частности, в целом было поражено:
Пулеметный расчет
БМ "Тигр"
БТР с личным составом
Наблюдательный пункт
Пулеметный расчет
Расчет ПТРК
Пикап
УАЗ с личным составом
Машина УАЗ
Минометный расчет
УАЗ
Антенна
Наблюдательный пункт
Личный состав в доме
Личный состав в доме
УАЗ
Огневая позиция врага
Что известно об операции ГУР на Кинбурнской косе и поднятии флага Украины
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.
Флаг Украины повернули на косу 11 августа.
По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.
Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.
Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».
У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.
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