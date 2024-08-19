Международный легион ГУР показал ликвидацию оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Международный легион ГУР показал ликвидацию оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео

ГУР
Международный легион ГУР показал ликвидацию оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео
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Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. В ходе операции бойцы уничтожили десятки вражеской техники.

Главные тезисы

  • Международный легион ГУР МО Украины осуществил успешную операцию на Кинбурнской косе, уничтожив десятки вражеской техники и ликвидировав оккупантов РФ.
  • Спецназовцы ГУР провели десантную операцию с участием различных подразделений при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ.
  • Флаг Украины был поднят на оккупированной российскими захватчиками Кинбурнской косе в Николаевской области.
  • Успешная миссия на косе включала атаки на укрепления россиян, установку боевого знамени Военной разведки Украины и уничтожение бронетехники врага.

Что известно об успешном рейде ГУР на Кинбурнскую косу

В ГУР отмечают, что разведывательно-ударная группа "Циклон" поразила наблюдательные пункты, военную технику и личный состав русских окупантов.

В частности, в целом было поражено:

  • Пулеметный расчет

  • БМ "Тигр"

  • БТР с личным составом

  • Наблюдательный пункт

  • Пулеметный расчет

  • Расчет ПТРК

  • Пикап

  • УАЗ с личным составом

  • Машина УАЗ

  • Минометный расчет

  • УАЗ

  • Антенна

  • Наблюдательный пункт

  • Личный состав в доме

  • Личный состав в доме

  • УАЗ

  • Огневая позиция врага

Что известно об операции ГУР на Кинбурнской косе и поднятии флага Украины

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.

Флаг Украины повернули на косу 11 августа.

По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

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