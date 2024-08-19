Международный легион ГУР показал ликвидацию оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. В ходе операции бойцы уничтожили десятки вражеской техники.

Что известно об успешном рейде ГУР на Кинбурнскую косу

В ГУР отмечают, что разведывательно-ударная группа "Циклон" поразила наблюдательные пункты, военную технику и личный состав русских окупантов.

В частности, в целом было поражено:

Пулеметный расчет

БМ "Тигр"

БТР с личным составом

Наблюдательный пункт

Пулеметный расчет

Расчет ПТРК

Пикап

УАЗ с личным составом

Машина УАЗ

Минометный расчет

УАЗ

Антенна

Наблюдательный пункт

Личный состав в доме

Личный состав в доме

УАЗ

Огневая позиция врага

Что известно об операции ГУР на Кинбурнской косе и поднятии флага Украины

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.

Флаг Украины повернули на косу 11 августа.

По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.