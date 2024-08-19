Міжнародний легіон ГУР показав ліквідацію окупантів РФ на Кінбурнській косі — відео

Воїни групи «Циклон» Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Кінбурнській косі. Під час операції бійці знищили десятки ворожої техніки.

Що відомо про успішний рейд ГУР на Кінбурнську косу

У ГУР зазначають, що розвідувально-ударна група "Циклон" уразила спостережні пункти, військову техніку та особовий склад російських окупантів.

Зокрема, загалом було уражено:

Кулеметний розрахунок

БМ «Тигр»

БТР з особовим складом

Спостережний пункт

Кулеметний розрахунок

Розрахунок ПТРК

Пікап

УАЗ с особовим складом

Машина УАЗ

Мінометний розрахунок

УАЗ

Антена

Спостережний пункт

Особовий склад в будинку

Особовий склад в будинку

УАЗ

Вогнева позиція ворога

Що відомо про операцію ГУР на Кінбурнській косі і підняття прапору України

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони підняли прапор України на окупованій Росією Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Зазначається, що прапор України повернули на косу 11 серпня.

За інформацією ГУР, за результатами рейду на Кінбурнську косу 9 серпня було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків російських загарбників.

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник суворова».

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.