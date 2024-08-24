Ко Дню Независимости Украины спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины устроили праздничный хлопок на складе с боеприпасами преступной армии РФ в Воронежской области.
Главные тезисы
- Спецназ ГУР Минобороны Украины атаковал склад боеприпасов российских оккупантов в Воронежской области в честь Дня Независимости Украины.
- Украинским военным удалось уничтожить более пяти тысяч тонн боеприпасов, вызвав пожар и детонацию взрывоопасных объектов.
- Атака дронов на склад привела к уничтожению склада и состава боеприпасов, нанеся удар по автобронетанковой службе РФ.
- Региональные власти подтвердили инцидент, но пытаются минимизировать ущерб от атаки.
- Детонация взрывоопасных объектов продолжается.
Что известно о праздничном "хлопке" от ГУР на складе с боеприпасами в Воронежской области
Отмечается, что на складе хранились артиллерийские и танковые снаряды окупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса «земля-воздух» - более пяти тысяч тонн боеприпасов.
Что известно об уничтожении склада с боеприпасами в Воронежской области
Ночью 24 августа на территории России прогремел новый "хлопок". Под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области — он горит и детонирует.
Как утверждает ставленник Кремля в регионе Александр Гусев, после атаки беспилотников началась детонация взрывоопасных объектов.
Стоит отметить, что ранее Гусев заявлял о якобы одном уничтоженном дроне, пожаре и одном раненом.
Что также важно понимать, там находится обучающий центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.
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