Ко Дню Независимости Украины спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины устроили праздничный хлопок на складе с боеприпасами преступной армии РФ в Воронежской области.

Что известно о праздничном "хлопке" от ГУР на складе с боеприпасами в Воронежской области

24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому составу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острожской воронежской области России. Состав БК принадлежал группировке войск «запад» ВС РФ, говорится в сообщении ГУР. Поделиться

Отмечается, что на складе хранились артиллерийские и танковые снаряды окупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса «земля-воздух» - более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Детонация – продолжается! Праздничный грохот - до небес! Продолжаем борьбу! – добавили в ГУР. Поделиться

Что известно об уничтожении склада с боеприпасами в Воронежской области

Ночью 24 августа на территории России прогремел новый "хлопок". Под удар дронов попал склад боеприпасов в Воронежской области — он горит и детонирует.

Как утверждает ставленник Кремля в регионе Александр Гусев, после атаки беспилотников началась детонация взрывоопасных объектов.

Стоит отметить, что ранее Гусев заявлял о якобы одном уничтоженном дроне, пожаре и одном раненом.