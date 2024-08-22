Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники

Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники
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Источник:  Укринформ

Силы обороны Украины 22 августа поразили склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны успешно атаковали склады с КАБами и топливом на аэродроме “Мариновка” в России.
  • Источники подтверждают активное использование аэродрома “Мариновка” врагом для бомбардировок по украинской территории.
  • Действия сил обороны Украины направлены на снижение воздушных возможностей российских сил и ограничение их авиационных действий.
  • Во время атаки дронами на аэродром “Мариновка” поднялись столбы черного дыма и раздалась мощная детонация.

Что известно о последствиях “бавовны” на аэродроме Мариновка

Как отмечают источники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Местные жители жалуются, что после атаки дронов их военный аэродром "выглядит как кадры из фильма апокалипсиса".

Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами, — рассказали источники.

Сообщается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

"Силы обороны с хирургической точностью работают по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", — отметили информированные источники.

Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области РФ

22 августа дроны атаковали аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

Местные жители сообщали о многочисленных детонациях на аэродроме "Мариновка".

Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.

По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".

В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Жертв нет, — сообщил Бочаров.

Согласно открытым данным, на аэродроме "Мариновка" дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года по авиационной авиации.

Исследователи OSINT утверждают, что там могли также базироваться истребители Су-34.

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