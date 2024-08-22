Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники

Силы обороны Украины 22 августа поразили склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно атаковали склады с КАБами и топливом на аэродроме “Мариновка” в России.
- Источники подтверждают активное использование аэродрома “Мариновка” врагом для бомбардировок по украинской территории.
- Действия сил обороны Украины направлены на снижение воздушных возможностей российских сил и ограничение их авиационных действий.
- Во время атаки дронами на аэродром “Мариновка” поднялись столбы черного дыма и раздалась мощная детонация.
Что известно о последствиях “бавовны” на аэродроме Мариновка
Как отмечают источники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.
Местные жители жалуются, что после атаки дронов их военный аэродром "выглядит как кадры из фильма апокалипсиса".
Сообщается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.
Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области РФ
22 августа дроны атаковали аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.
Местные жители сообщали о многочисленных детонациях на аэродроме "Мариновка".
Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.
По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".
Согласно открытым данным, на аэродроме "Мариновка" дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года по авиационной авиации.
Исследователи OSINT утверждают, что там могли также базироваться истребители Су-34.
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