На аэродроме в Волгоградской области РФ возникли пожары после атаки дронов — фото

22 августа дроны атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Появились спутниковые снимки нескольких пожаров, возникших на аэродроме.

На аэродроме "Мариновка" возникло несколько пожаров после атаки дронов

Отмечается, что спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на территории аэродрома.

Один из них расположен на площадке, на которой, согласно спутниковым снимкам, стоят самолеты.

NASA's FIRMS fire monitoring systems shows multiple fires at Russia's Marinovka Air Base in Volgograd Oblast after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight.



Explosions, smoke and flames were seen rising from the airfield. pic.twitter.com/J9TaJWwLgv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 22, 2024

Еще один — севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Еще один пожар возник на территории, где проходит рулевая дорожка аэродрома.

Судя по снимкам NASA, в ночь на 22 августа на территории аэродрома возникло несколько пожаров. На спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов и восемь грузовиков, отмечает мониторинговая группа. Поделиться

Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области РФ

22 августа дроны атаковали аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

Местные жители сообщали о многочисленных детонациях на аэродроме "Мариновка".

Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.

По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".

В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Жертв нет, — сообщил Бочаров. Поделиться

Согласно открытым данным, на аэродроме "Мариновка" дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года по авиационной авиации.

Исследователи OSINT утверждают, что там могли также базироваться истребители Су-34.

Пока известно, что волгоградский аэропорт пока не работает из-за атаки по областному военному аэродрому.