На аэродроме в Волгоградской области РФ возникли пожары после атаки дронов — фото

22 августа дроны атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Появились спутниковые снимки нескольких пожаров, возникших на аэродроме.
Главные тезисы
- Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на аэродроме, один из которых находится на площадке с военными самолетами.
- После атаки дронов на аэродром Мариновка местные жители сообщали о многочисленных детонациях и возгораниях на территории.
- Исследователи OSINT утверждают, что на аэродроме Мариновка могли дислоцироваться фронтовые самолеты-разведчики и истребители, пока что подтвержденной информации об этом нет.
На аэродроме "Мариновка" возникло несколько пожаров после атаки дронов
Отмечается, что спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на территории аэродрома.
Один из них расположен на площадке, на которой, согласно спутниковым снимкам, стоят самолеты.
Еще один — севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Еще один пожар возник на территории, где проходит рулевая дорожка аэродрома.
Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области РФ
22 августа дроны атаковали аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.
Местные жители сообщали о многочисленных детонациях на аэродроме "Мариновка".
Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.
По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".
Согласно открытым данным, на аэродроме "Мариновка" дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года по авиационной авиации.
Исследователи OSINT утверждают, что там могли также базироваться истребители Су-34.
Пока известно, что волгоградский аэропорт пока не работает из-за атаки по областному военному аэродрому.
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