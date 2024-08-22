На аеродромі у Волгоградській області РФ виникли пожежі після атаки дронів — фото

22 серпня дрони атакували військовий аеродром "Маріновка", що у Волгоградській області РФ. Зʼявилися супутникові знімки кількох пожеж, які виникли на летовищі.

На аеродромі “Маріновка” виникло кілька пожеж після атаки дронів

Зазначається, що супутники NASA зафіксували три осередки загоряння на території аеродрому.

Один із них розташований на майданчику, на якому, згідно із супутниковими знімками, стоять літаки.

NASA's FIRMS fire monitoring systems shows multiple fires at Russia's Marinovka Air Base in Volgograd Oblast after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight.



Explosions, smoke and flames were seen rising from the airfield. pic.twitter.com/J9TaJWwLgv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 22, 2024

Ще один - північніше, на території, де розташовані, зокрема, резервуари. Ще одна пожежа виникла на території, де проходить рульова доріжка аеродрому.

Судячи зі знімків NASA, в ніч на 22 серпня на території аеродрому виникло кілька пожеж. На супутникових знімках авіабази від 19 серпня видно майже тридцять військових літаків і вісім вантажівок, – зазначає моніторингова група. Поширити

Дрони атакували аеродром у Волгоградській області РФ

22 серпня дрони атакували аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.

Місцеві жителі повідомляли про численні детонації на аеродромі "Маринівка".

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту.

За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено".

Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Жертв немає, – повідомив Бочаров. Поширити

Згідно з відкритими даними, на аеродромі “Маринівка” дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.

OSINT-дослідники стверджують, що там могли також базуватись винищувачі Су-34.

Наразі відомо, що волгоградський аеропорт наразі не працює через атаку по обласному військовому аеродрому.