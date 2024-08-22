Дрони атакували аеродром у Волгоградській області РФ — відео

У місті Калач-на-Дону Волгоградської області 22 серпня пролунали вибухи через атаку дронів на аеродром. Після цього на летовищі сталася пожежа.
Головні тези:
- Дрони атакували аеродром у Волгоградській області, спричинивши вибухи та пожежу.
- На аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники, інцидент відбувся поруч з містом Калач-на-Дону.
- Місцеві жителі спостерігали численні детонації, а губернатор підтвердив атаку БПЛА на військовий об'єкт.
- Міноборона заявила про нібито відбиту атаку дронів, знищено 28 безпілотників, перехоплено 13.
Що відомо про вибухи у Волгоградській області РФ
Як повідомляють росЗМІ, метою дронів нібито був аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.
Місцеві жителі згодом повідомили про численні детонації на аеродромі "Маринівка".
Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту.
За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено".
Згідно з відкритими даними, на аеродромі “Маринівка” дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.
В Міноборони РФ відзвітували про нібито відбиту атаку дронів
Натомість як заявили в Міноборони РФ 28 БПЛА знищено і перехоплено над територією РФ за ніч.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-