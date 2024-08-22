Дрони атакували аеродром у Волгоградській області РФ — відео

У місті Калач-на-Дону Волгоградської області 22 серпня пролунали вибухи через атаку дронів на аеродром. Після цього на летовищі сталася пожежа.

Що відомо про вибухи у Волгоградській області РФ

Як повідомляють росЗМІ, метою дронів нібито був аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.

Місцеві жителі згодом повідомили про численні детонації на аеродромі "Маринівка".

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту.

За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено".

Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Жертв немає. Поширити

Згідно з відкритими даними, на аеродромі “Маринівка” дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.

В Міноборони РФ відзвітували про нібито відбиту атаку дронів

Натомість як заявили в Міноборони РФ 28 БПЛА знищено і перехоплено над територією РФ за ніч.