Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области РФ — видео

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области 22 августа прогремели взрывы из-за атаки дронов на аэродром. После этого на аэродроме произошел пожар.
Главные тезисы
- Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области, что привело к возгоранию на территории, но жертв не зафиксировано.
- ПВО Министерства обороны успешно отразили атаку беспилотников, уничтожив значительное количество дронов.
- Минобороны РФ сообщили о 28 уничтоженных и перехваченных БПЛА над территорией РФ за одну ночь.
- Инцидент произошел на аэродроме, где расположены фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР
Что известно о взрывах в Волгоградской области
Как сообщают росСМИ, целью дронов якобы был аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.
Местные жители впоследствии сообщили о многочисленных детонациях на аэродроме "Мариновка".
Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.
По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отбита атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, "большая часть беспилотников была уничтожена".
Согласно открытым данным, на аэродроме "Мариновка" дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года по авиационной авиации.
В Минобороны РФ отчитались о якобы отраженной атаке дронов
Как заявили в Минобороны РФ 28 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией РФ за ночь.
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