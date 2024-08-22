Сили оборони України уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі РФ "Маринівка" — джерела

Сили оборони України 22 серпня уразили склади з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України ударили по складах з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області РФ.
- Активне використання аеродрому “Маринівка” для бомбардувань лінії фронту в Україні свідчить про стратегічні дії ворога.
- Удари по аеродромах, з яких ворог атакує Україну, допомагають обмежити його авіаційні спроможності й знизити перевагу в повітрі.
- Губернатор Волгоградської області підтвердив атаку БПЛА на аеродром “Маринівка” та зазначив, що більшу частину безпілотників нібито вдалося знищити.
- Дислоковані на аеродромі “Маринівка” літаки-розвідники Су-24МР свідчать про важливі військові об'єкти на цій локації.
Що відомо про наслідки “бавовни” на аеродромі “Маринівка”
Як зазначають джерела, саме “Маринівку” ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.
Наразі місцеві жителі скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром "виглядає як кадри з фільму апокаліпсису".
Повідомляється, що над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.
Дрони атакували аеродром у Волгоградській області РФ
22 серпня дрони атакували аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.
Місцеві жителі повідомляли про численні детонації на аеродромі "Маринівка".
Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту.
За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено".
Згідно з відкритими даними, на аеродромі “Маринівка” дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.
OSINT-дослідники стверджують, що там могли також базуватись винищувачі Су-34.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-