Сили оборони України уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі РФ "Маринівка" — джерела

Сили оборони України 22 серпня уразили склади з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області РФ.

Що відомо про наслідки “бавовни” на аеродромі “Маринівка”

Як зазначають джерела, саме “Маринівку” ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Наразі місцеві жителі скаржаться, що після атаки дронів їхній військовий аеродром "виглядає як кадри з фільму апокаліпсису".

Так зване "СВО" настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами, — розповіли джерела. Поширити

Повідомляється, що над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

"Сили оборони з хірургічною точністю працюють по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності, — зазначили поінформовані джерела. Поширити

Дрони атакували аеродром у Волгоградській області РФ

22 серпня дрони атакували аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.

Місцеві жителі повідомляли про численні детонації на аеродромі "Маринівка".

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об'єкту.

За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, "більшу частину безпілотників було знищено".

Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони. Жертв немає, — повідомив Бочаров. Поширити

Згідно з відкритими даними, на аеродромі “Маринівка” дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.

OSINT-дослідники стверджують, що там могли також базуватись винищувачі Су-34.