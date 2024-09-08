Кіберфахівці ГУР атакували низку військових компаній РФ — відео

Що відомо про результати нової кібероперації ГУР

Як зазначається, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури РФ.

Серед них ― «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.

Окрім цього, зазнав труднощів внаслідок атаки й пропагандистський «Сімферопольський форум».

В результаті кібероперції фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій. Поширити

Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України.

Кіберудар ГУР по інфраструктурі РФ 4 вересня. Що відомо

4 вересня внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора РФ.

Українським кіберфахівцям вдаолся знищити 18 серверів без можливості відновлення, уражено інфраструктуру ТОВ «Антена», яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії Росії проти України.

Окрім того, наголошується, що було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в суб провайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній.

Внаслідок атаки викачано бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

Зазначені дії зупинили надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області для понад 13 тисяч користувачів.

Під кіберудар ГУР та ВО Team потрапили:

•⁠ ⁠ООО Спецсервис Поликор (виконує державне оборонне замовлення)

•⁠ ⁠РЭО ГИБДД МО МВД России

•⁠ ⁠ООО Теплосетевая компания

•⁠ ⁠ОЛРР УМВД

•⁠ ⁠Горгаз

•⁠ ⁠Рыбнадзор

•⁠ ⁠ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КИНЕШЕМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

•⁠ ⁠УГХ Администрация

•⁠ ⁠заправки Лукоил

•⁠ ⁠ООО СвязьПроектСтрой

•⁠ ⁠РОСИНКАС Банка России

•⁠ ⁠МО МВД России "Кинешемский"

•⁠ ⁠ООО Регион-Авто

•⁠ ⁠ООО Груз Сервис

•⁠ ⁠Администрация ГО кинешма

•⁠ ⁠Администрация Городская Дума

•⁠ ⁠Председатель Контрольной Счетной Комиссии

•⁠ ⁠Единая Россия

•⁠ ⁠Общественная Приемна Единой России

•⁠ ⁠ЖД вокзал

•⁠ ⁠Тепловые сети

•⁠ ⁠МУП Водоканал

•⁠ ⁠ИП Козлов Д.В Электронный город

•⁠ ⁠ООО Регионинфросистема -Иваново

•⁠ ⁠ООО Иваново СДЭК

•⁠ ⁠Управление ФСБ

•⁠ ⁠ООО ПрофГаз