Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 російських серверів
Категорія
Україна
Дата публікації

Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 російських серверів

кібератака
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Джерело:  online.ua

З 23 по 26 вересня у результаті операції кіберфахівців ГУР МО було атаковано понад 800 серверів в різних регіонах країни-агресорки Росії. Про це повідомляє джерело Online.UA у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Кіберфахівці ГУР МО України здійснили успішну операцію проти сотень ворожих серверів.
  • Атаковані сервери належали військовим, адміністративним та фінансовим установам, які функціонують у контексті війни Росії проти України.
  • Внаслідок атаки було знищено важливі дані та документи. Відновити їх неможливо.

Кібервійна ГУР проти Росії набирає оберти

За словами інсайдера, завдяки злагодженій роботі кіберкорпусу ГУР вдалося повністю знищити документи та дані, які зберігалися на уражених серверах.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, йдеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які залучені до війни Росії проти України.

Фото: скриншот

Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в РФ, — розповідає анонімне джерело.

Фото: скриншот

Окрім того, наголошується, що усі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення.

Фото: скриншот

Кіберфахівці ГУР знову атакували найбільші банки РФ

Кіберкорпус української розвідки регулярно здійснює масштабні атаки на банківську систему РФ.

Варто зазначити, що в результаті нещодавньої DDOS-атаки стався збій роботи найбільших банківських структур.

Під удар ГУР насамперед потрапили:

  • Банк Росія;

  • Газ банк;

  • Тінькофф банк.

Окрім того, повідомлялося, що внаслідок хакерської атаки була порушена робота платіжної системи швидких платежів Центробанку РФ. 

Росіяни одразу почали бідкатися, що не можуть здійснити перекази коштів. Ба більше, вони навіть не могли зайти на сайти деяких банків, скористатись мобільними застосунками.

За словами наших інсайдерів, кіберфахівці продовжать і надалі атакувати фінансовий сектор РФ.

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