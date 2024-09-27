Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 російських серверів

З 23 по 26 вересня у результаті операції кіберфахівців ГУР МО було атаковано понад 800 серверів в різних регіонах країни-агресорки Росії. Про це повідомляє джерело Online.UA у воєнній розвідці.

Кібервійна ГУР проти Росії набирає оберти

За словами інсайдера, завдяки злагодженій роботі кіберкорпусу ГУР вдалося повністю знищити документи та дані, які зберігалися на уражених серверах.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, йдеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які залучені до війни Росії проти України.

Фото: скриншот

Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в РФ, — розповідає анонімне джерело. Поширити

Фото: скриншот

Окрім того, наголошується, що усі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення.

Фото: скриншот

Кіберфахівці ГУР знову атакували найбільші банки РФ

Кіберкорпус української розвідки регулярно здійснює масштабні атаки на банківську систему РФ.

Варто зазначити, що в результаті нещодавньої DDOS-атаки стався збій роботи найбільших банківських структур.

Під удар ГУР насамперед потрапили:

Банк Росія;

Газ банк;

Тінькофф банк.

Окрім того, повідомлялося, що внаслідок хакерської атаки була порушена робота платіжної системи швидких платежів Центробанку РФ.

Росіяни одразу почали бідкатися, що не можуть здійснити перекази коштів. Ба більше, вони навіть не могли зайти на сайти деяких банків, скористатись мобільними застосунками.