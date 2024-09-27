Киберспециалисты ГУР атаковали более 800 российских серверов

С 23 по 26 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МО было атаковано более 800 серверов в разных регионах страны-агрессорки России. Об этом сообщает источник Online.UA в военной разведке.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР МО Украины провели успешную операцию против сотен вражеских серверов.
- Атакованные серверы принадлежали военным, административным и финансовым учреждениям, функционирующим в контексте войны России против Украины.
- В результате атаки были уничтожены важные данные и документы. Восстановить их невозможно.
Кибервойна ГУР против России набирает обороты
По словам инсайдера, благодаря слаженной работе киберкорпуса ГУР удалось полностью уничтожить документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах.
Что важно понимать, речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, вовлеченных в войну России против Украины.
Кроме того, указано, что все данные на атакованных серверах удалены без возможности восстановления.
Киберспециалисты ГУР снова атаковали крупнейшие банки РФ
Киберкорпус украинской разведки регулярно совершает масштабные атаки на банковскую систему РФ.
Следует отметить, что в результате недавней DDOS-атаки произошел сбой работы крупнейших банковских структур.
Под удар ГУР прежде всего попали:
Банк Россия;
Газ банк;
Тинькофф банк.
Кроме того, сообщалось, что в результате хакерской атаки была нарушена работа платежной системы быстрых платежей Центробанка РФ.
Россияне сразу начали жаловаться на то, что не могут осуществить перевод средств. Более того, они даже не могли зайти на сайты некоторых банков, воспользоваться мобильными приложениями.
По словам наших инсайдеров, киберспециалисты продолжат и дальше атаковать финансовый сектор РФ.
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