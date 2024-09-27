Киберспециалисты ГУР атаковали более 800 российских серверов

С 23 по 26 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МО было атаковано более 800 серверов в разных регионах страны-агрессорки России. Об этом сообщает источник Online.UA в военной разведке.

Кибервойна ГУР против России набирает обороты

По словам инсайдера, благодаря слаженной работе киберкорпуса ГУР удалось полностью уничтожить документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах.

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Что важно понимать, речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, вовлеченных в войну России против Украины.

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Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ, — рассказывает анонимный источник. Поделиться

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Кроме того, указано, что все данные на атакованных серверах удалены без возможности восстановления.

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Киберспециалисты ГУР снова атаковали крупнейшие банки РФ

Киберкорпус украинской разведки регулярно совершает масштабные атаки на банковскую систему РФ.

Следует отметить, что в результате недавней DDOS-атаки произошел сбой работы крупнейших банковских структур.

Под удар ГУР прежде всего попали:

Банк Россия;

Газ банк;

Тинькофф банк.

Кроме того, сообщалось, что в результате хакерской атаки была нарушена работа платежной системы быстрых платежей Центробанка РФ.

Россияне сразу начали жаловаться на то, что не могут осуществить перевод средств. Более того, они даже не могли зайти на сайты некоторых банков, воспользоваться мобильными приложениями.