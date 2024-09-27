Киберспециалисты ГУР атаковали более 800 российских серверов
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР атаковали более 800 российских серверов

хакер
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

С 23 по 26 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МО было атаковано более 800 серверов в разных регионах страны-агрессорки России. Об этом сообщает источник Online.UA в военной разведке.

Главные тезисы

  • Киберспециалисты ГУР МО Украины провели успешную операцию против сотен вражеских серверов.
  • Атакованные серверы принадлежали военным, административным и финансовым учреждениям, функционирующим в контексте войны России против Украины.
  • В результате атаки были уничтожены важные данные и документы. Восстановить их невозможно.

Кибервойна ГУР против России набирает обороты

По словам инсайдера, благодаря слаженной работе киберкорпуса ГУР удалось полностью уничтожить документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах.

Фото: скриншот

Что важно понимать, речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, вовлеченных в войну России против Украины.

Фото: скриншот

Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ, — рассказывает анонимный источник.

Фото: скриншот

Кроме того, указано, что все данные на атакованных серверах удалены без возможности восстановления.

Фото: скриншот

Киберспециалисты ГУР снова атаковали крупнейшие банки РФ

Киберкорпус украинской разведки регулярно совершает масштабные атаки на банковскую систему РФ.

Следует отметить, что в результате недавней DDOS-атаки произошел сбой работы крупнейших банковских структур.

Под удар ГУР прежде всего попали:

  • Банк Россия;

  • Газ банк;

  • Тинькофф банк.

Кроме того, сообщалось, что в результате хакерской атаки была нарушена работа платежной системы быстрых платежей Центробанка РФ.

Россияне сразу начали жаловаться на то, что не могут осуществить перевод средств. Более того, они даже не могли зайти на сайты некоторых банков, воспользоваться мобильными приложениями.

По словам наших инсайдеров, киберспециалисты продолжат и дальше атаковать финансовый сектор РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Самая мощная кибератака в истории. Российских провайдеров не могут «поднять» после работы ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Успешная кибератака ГУР заблокировала работу разработчика ядерного оружия в РФ
ГУР
Хакер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР нанесли киберудару по российскому банку "Уралсиб" — источники
ГУР нанесли киберудару по российскому банку "Уралсиб" — источники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?