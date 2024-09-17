ГУР нанесли киберудару по российскому банку "Уралсиб" — источники

В результате атаки ГУР МОУ по российскому банку "Уралсиб" была поражена цифровая инфраструктура финансового учреждения. Об этом сообщили источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- ГУР МОУ нанесли киберудар по российскому банку “Уралсиб”, повредив цифровую инфраструктуру финансового учреждения.
- Атака привела к нарушению работы веб-сайта, личного кабинета клиентов банка и онлайн-приложений, о чем сообщили источники и соцсети.
- Помимо атаки на “Уралсиб”, ГУР МОУ атакуют и другие российские банки, а также предприятия, производящие элементы для вооружения и оборудование для военной инфраструктуры.
- Клиенты заявляют о проблемах с онлайн-оплатой и использованием сервисов банка после киберудара ГУР МОУ.
- Кибербезопасность становится все более актуальной темой, учитывая частые атаки на российские объекты ГУР и их последствия.
Что известно о новой атаке ГУР на российский банк "Уралсиб"
Как сообщают источники в ГУР МОУ, по результатам DDOS-атаки была нарушена работа веб-сайта банка, личного кабинета клиентов банка и онлайн-приложений.
Как сообщают местные СМИ и публики в соцсетях, клиенты банка жалуются на невозможность осуществить онлайн-оплату за услуги и воспользоваться сервисами банка.
Отметим, что специалисты ГУР МОУ наносят системные киберудары по банковской структуре РФ, обеспечивающей оккупационные российские войска, в течение длительного времени.
Так, на прошлой неделе в результате операции украинских разведчиков была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, обеспечивающих деятельность оккупационных войск ВС РФ.
В частности, под киберудар тогда попали «Банк россия», «Тинькофф банк», «Газ банк» и платежная система «СБП».
Что известно о результатах предыдущий кибероперации ГУР
7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.
Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.
Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ.
Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.
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