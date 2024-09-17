ГУР нанесли киберудару по российскому банку "Уралсиб" — источники
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР нанесли киберудару по российскому банку "Уралсиб" — источники

ГУР нанесли киберудару по российскому банку "Уралсиб" — источники
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Источник:  online.ua

В результате атаки ГУР МОУ по российскому банку "Уралсиб" была поражена цифровая инфраструктура финансового учреждения. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Главные тезисы

  • ГУР МОУ нанесли киберудар по российскому банку “Уралсиб”, повредив цифровую инфраструктуру финансового учреждения.
  • Атака привела к нарушению работы веб-сайта, личного кабинета клиентов банка и онлайн-приложений, о чем сообщили источники и соцсети.
  • Помимо атаки на “Уралсиб”, ГУР МОУ атакуют и другие российские банки, а также предприятия, производящие элементы для вооружения и оборудование для военной инфраструктуры.
  • Клиенты заявляют о проблемах с онлайн-оплатой и использованием сервисов банка после киберудара ГУР МОУ.
  • Кибербезопасность становится все более актуальной темой, учитывая частые атаки на российские объекты ГУР и их последствия.

Что известно о новой атаке ГУР на российский банк "Уралсиб"

Как сообщают источники в ГУР МОУ, по результатам DDOS-атаки была нарушена работа веб-сайта банка, личного кабинета клиентов банка и онлайн-приложений.

Как сообщают местные СМИ и публики в соцсетях, клиенты банка жалуются на невозможность осуществить онлайн-оплату за услуги и воспользоваться сервисами банка.

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Отметим, что специалисты ГУР МОУ наносят системные киберудары по банковской структуре РФ, обеспечивающей оккупационные российские войска, в течение длительного времени.

Так, на прошлой неделе в результате операции украинских разведчиков была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, обеспечивающих деятельность оккупационных войск ВС РФ.

В частности, под киберудар тогда попали «Банк россия», «Тинькофф банк», «Газ банк» и платежная система «СБП».

Что известно о результатах предыдущий кибероперации ГУР

7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.

Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ.

Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.

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