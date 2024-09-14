Киберспециалисты ГУР снова атаковали крупнейшие банки РФ ― источники
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР снова атаковали крупнейшие банки РФ ― источники

хакер
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Источник:  online.ua

Киберспециалисты ГУР снова атаковали банковскую систему РФ. Из-за DDOS-атаки произошел сбой работы крупнейших банковских структур. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • ГУР осуществило DDOS-атаку на крупнейшие банки РФ, что привело к сбоям в работе банковских систем.
  • Хакеры нарушили работу платежной системы Центробанка РФ и ограничили доступ к сайтам российских банков и их приложений.
  • Киберспециалисты предупреждают о дальнейших атаках на финансовый сектор РФ.

ГУР атаковало российскую банковскую систему

Операция украинской спецслужбы 12 сентября была успешной. DDOS-атака привела к нарушениям в работе сервисов таких банков:

  • Банк Россия;

  • газ банк;

  • Тинькофф банк.

В результате хакерской атаки нарушена работа платежной системы скорых платежей Центробанка РФ.

Россияне не смогли рассчитаться за онлайн-покупки

Пользователи жалуются, что не могут перевести средства. Им также не удается зайти на сайты некоторых банков, воспользоваться мобильными приложениями.

Сервисы российских банков "упали" после кибератаки ГУР

Проинформированные источники сообщают, что киберспециалисты продолжат и дальше атаковать финансовый сектор РФ.

Хакеры атаковали центр выдачи цифровых подписей РФ

Недавно спецслужбы совместно с волонтерами группы BO Team "положили" российский федеральный удостоверяющий центр "Основание". Он выдает цифровые подписи.

Важность этой операции состоит в том, что «Основение» считается едва ли не самым защищенным сервисом в России.

Хакеры уничтожили немаловажную информацию. В распоряжение украинских спецслужб попала база с данными полутора миллионов россиян, которые пользовались услугами «Основания».

Киберспециалисты решили заработать на результатах этой операции. Они сообщили о продаже полученных баз, а деньги потратят в поддержку Сил обороны Украины.

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