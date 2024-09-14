Кіберфахівці ГУР знову атакували найбільші банки РФ ― джерела

Кіберфахівці ГУР знову атакували банківську систему РФ. Через DDOS-атаку стався збій роботи найбільших банківських структур. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

ГУР атакувало російську банківську систему

Операція української спецслужби 12 вересня була успішною. DDOS-атака призвела до порушень у роботі сервісів таких банків:

Банк Росія;

Газ банк;

Тінькофф банк.

У результаті хакерської атаки порушена робота платіжної системи швидких платежів Центробанку РФ.

Росіяни не змогли розрахуватись за онлайн-покупки

Користувачі скаржаться, що не можуть здійснити перекази коштів. Їм також не вдається зайти на сайти деяких банків, скористатись мобільними застосунками.

Сервіси російських банків “впали” після кібератаки ГУР

Поінформовані джерела повідомляють, що кіберфахівці продовжать і надалі атакувати фінансовий сектор РФ.

Хакери атакували центр видачі цифрових підписів РФ

Нещодавно спецслужби спільно з волонтерами групи BO Team «поклали» російський федеральний посвідчувальний центр «Основаніє». Він видає цифрові підписи.

Важливість цієї операції у тому, що «Основаніє» вважається чи не найбільш захищеним сервісом у Росії.

Хакери знищили важливу інформацію. У розпорядженні українських спецслужб потрапила база з даними півтора мільйона росіян, які користувались послугами «Основанія».

Кіберспеціалісти вирішили заробити на результатах цієї операції. Вони повідомили про продаж здобутих баз, а гроші витратять на підтримку Сил оборони України.