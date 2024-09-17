ГУР завдали кіберудару по російському банку "Уралсіб" — джерела

Внаслідок атаки ГУР МОУ по російському банку "Уралсіб" була уражена цифрова інфраструктура фінансової установи. Про це online.ua повідомили джерела в українській розвідці.

Що відомо про нову атаку ГУР на російський банк "Уралсіб"

Як повідомляють джерела в ГУР МОУ, за результатами DDOS-атаки було порушено роботу веб-сайту банку, особистого кабінету клієнтів банку та онлайн-застосунків.

Як повідомляють місцеві ЗМІ та публіки в соцмережах, клієнти банку скаржаться на неможливість здійснити онлайн-оплату за послуги та загалом скористатися сервісами банку.

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Зазначимо, що фахівці ГУР МОУ завдають системних кіберударів по банківській структурі РФ, яка забезпечує окупаційні російські війська, протягом тривалого часу.

Так, минулого тижня в результаті операції українських розвідників було порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС РФ.

Зокрема під кіберудар тоді потрапили «Банк росія», «Тінькофф банк», «Газ банк» та платіжна система «СБП».

Що відомо про результати попередньої кібероперації ГУР

7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до виробництва зброї.

Як зазначається, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури РФ.