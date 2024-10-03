Такие, как Кирилл Буданов, берут ответственность на себя — эксначальник ГУР Кондратюк
Категория
Украина
Дата публикации

Такие, как Кирилл Буданов, берут ответственность на себя — эксначальник ГУР Кондратюк

Такие, как Кирилл Буданов, берут ответственность на себя — эксначальник ГУР Кондратюк
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Источник:  NV

Бывший голова ГУР и Службы внешней разведки Валерий Кондратюк прокомментировал роль Кирилла Буданова в обороне Украины Генерал отметил, что ГУР является единственным «раздражителем», который может создать условия для победы Украины.

Главные тезисы

  • Кирилл Буданов берет на себя ответственность за выполнение задач в обороне Украины, так как система не всегда способна эффективно реагировать.
  • Участие Буданова в боевых операциях придает ему высокий авторитет среди подчиненных, что способствует единству команды.
  • Генерал Кондратюк подчеркнул важность гибридного подхода в обеспечении победы Украины, который предполагает сотрудничество различных структур.
  • Слухи об увольнении Буданова отрицает эксочельщик ГУР, подчеркивая, что смена руководителя возможна только при утрате доверия между структурами.

Буданов берет ответственность за выполнение задач

Эксочельщик ГУР, генерал-лейтенант Василий Кондратюк, в интервью прокомментировал работу Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова, отметив, что Буданову приходится брать на себя ответственность за выполнение задач, поскольку система не всегда может своевременно реагировать.

В качестве примера он привел ситуацию с созданием Сил беспилотных систем, объявленных президентом 10 месяцев назад, но которые до сих пор не получили полноценную реализацию.

Такие, как Буданов, берут на себя ответственность, потому что командир должен уметь принимать решения, — добавил Валерий Кондратюк.

Генерал также отметил высокий уровень авторитета Буданова посреди подчиненных. По его словам, участие руководителя ГУР в боевых операциях, пусть иногда и дерзкое, приобретает ему уважение среди подчиненных, и люди готовы выполнять рискованные задачи.

Буданов вместе с подчиненными действует, возможно немного независимо от рисков, но именно это объединяет команду, — подчеркнул Кондратюк.

Говоря о роли ГУР в войне, Кондратюк отметил, что сегодня это единственный раздражитель, который может создать условия для победы Украины.

В то время как Вооруженные силы ранее играли ключевую роль в освобождении городов, ни одна из сторон не может добиться успеха на поле боя. По его словам, победу может обеспечить только гибридный подход.

Эксочельщик ГУР Кондратюк возразил слухи об увольнении Буданова

По поводу слухов о возможной замене Буданова в должности руководителя ГУР, Кондратюк подчеркнул, что такое решение может быть принято только в случае утраты доверия между руководством государства и главой ведомства. Он отметил, что это было бы худшим сценарием.

Руководитель ГУР может быть изменен только при отсутствии доверия между ним и руководством государства. Это было бы худшим вариантом в наших условиях, — подытожил генерал Кондратюк.

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