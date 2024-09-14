У россиян летом 2025 года начнутся серьезные проблемы — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов на конференции Ялтинской европейской стратегии спрогнозировал серьезные проблемы в России, которые начнутся уже летом 2025 года. По его словам, РФ столкнется с экономическим спадом и недобором в армию.

В России начнутся проблемы летом 2025 года

Граждане РФ уже ощущают ухудшение качества жизни. Война против Украины спровоцировала серьезный экономический спад.

Удар по экономике РФ уже достаточно ощутим и болезненый, но его пик ожидается летом следующего года.

Они прогнозируют, что приблизительно в периоде лета 2025 года негативное влияние на экономику станет очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально войти в этот период так, как им бы хотелось. Кирилл Буданов Начальник ГУР

По словам главы ГУР, именно поэтому Россия стремится в кратчайшие сроки одержать победу в войне против Украины.

Большинство россиян до сих пор радуются военным достижениям. Однако в целом общество в РФ устало от войны, потому что она уже задела многих.

Летом 2025 года у России будут проблемы с набором военных. Кто соблазнился выплатами от Минобороны и регионов, тот уже подписал контракт.

Кремлю придется либо идти на непопулярный шаг и объявлять всеобщую мобилизацию, либо уменьшать интенсивность боевых действий.

ГУР атакует РФ на суше, в воде и в киберпространстве

Сотрудники спецслужб регулярно проводят операции на ТОТ и территории России, а также совершают атаки на российские сервисы.

12 сентября были совершены две важные операции: атака на банковские сервисы и рейд в Черном море. В результате у россиян «легли» сайты и мобильные приложения крупнейших банков, они потеряли личный состав на платформе «Крым-2» и самолет Су-30СМ, повреждено оборудование.