У россиян летом 2025 года начнутся серьезные проблемы — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов на конференции Ялтинской европейской стратегии спрогнозировал серьезные проблемы в России, которые начнутся уже летом 2025 года. По его словам, РФ столкнется с экономическим спадом и недобором в армию.
Главные тезисы
- По прогнозам Кирилла Буданова, летом 2025 Россию ожидают серьезные проблемы.
- РФ столкнется со стремительным экономическим спадом и недобором в армию.
- Россия пытается ускорить процессы для максимально удобного вхождения в этот период и надеется на победу.
В России начнутся проблемы летом 2025 года
Граждане РФ уже ощущают ухудшение качества жизни. Война против Украины спровоцировала серьезный экономический спад.
Удар по экономике РФ уже достаточно ощутим и болезненый, но его пик ожидается летом следующего года.
По словам главы ГУР, именно поэтому Россия стремится в кратчайшие сроки одержать победу в войне против Украины.
Большинство россиян до сих пор радуются военным достижениям. Однако в целом общество в РФ устало от войны, потому что она уже задела многих.
Летом 2025 года у России будут проблемы с набором военных. Кто соблазнился выплатами от Минобороны и регионов, тот уже подписал контракт.
Кремлю придется либо идти на непопулярный шаг и объявлять всеобщую мобилизацию, либо уменьшать интенсивность боевых действий.
ГУР атакует РФ на суше, в воде и в киберпространстве
Сотрудники спецслужб регулярно проводят операции на ТОТ и территории России, а также совершают атаки на российские сервисы.
12 сентября были совершены две важные операции: атака на банковские сервисы и рейд в Черном море. В результате у россиян «легли» сайты и мобильные приложения крупнейших банков, они потеряли личный состав на платформе «Крым-2» и самолет Су-30СМ, повреждено оборудование.
Украинские дроны летают в российские области почти каждую ночь, атакуя военные объекты и нефтебазы. Некоторые беспилотники даже залетают на расстояние более 1 тыс км.
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