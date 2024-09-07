Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км ― Буданов

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, которые уже успешно атакуют российские военные объекты на расстоянии до 1800 км. Об этом он сообщил, поздравляя разведывательное сообщество с Днем военной разведки Украины, который отмечают 7 сентября.
Главные тезисы
- Буданов подчеркнул, что вражеские военные аэродромы регулярно вздрагивают от воздушных атак украинских дронов.
- Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским разведчикам за их мужество и результативную работу.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул важность работы разведчиков для успеха на поле боя и эффективного уничтожения врага.
Производство украинских дронов вышло на совершенно новый уровень
Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.
Кирилл Буданов пообещал украинцам, что вся инфраструктура России, которая работает на войну, будет постоянно нести потери.
Начальник ГУР также напомнил, что в 2024 году Украина наконец-то смогла доказать, что Россия не контролирует Черное море.
Благодаря мощным ударам враг был вынужден оттянуть свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые давно считал своими.
Зеленский и Сырский также поздравили украинских разведчиков
Глава государства отметил, что в День военной разведки Украины мы должны поблагодарить каждого и каждую, кто находит важную для нашего государства информацию, наносит весомые потери нашему врагу, существенно ослабляет его потенциал, защищает интересы Украины и украинцев.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также присоединился к поздравлениям, отметив, что от слаженной работы разведчиков напрямую зависит успех на поле боя и эффективное уничтожение врага.
Он также обратил внимание на то, что тысячи разведчиков с оружием в руках бок о бок в составе Сил обороны Украины на передовой отражают российские атаки, приближая нашу победу.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-