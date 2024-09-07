Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км ― Буданов

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, которые уже успешно атакуют российские военные объекты на расстоянии до 1800 км. Об этом он сообщил, поздравляя разведывательное сообщество с Днем военной разведки Украины, который отмечают 7 сентября.

Производство украинских дронов вышло на совершенно новый уровень

Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности, представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.

Кирилл Буданов пообещал украинцам, что вся инфраструктура России, которая работает на войну, будет постоянно нести потери.

Начальник ГУР также напомнил, что в 2024 году Украина наконец-то смогла доказать, что Россия не контролирует Черное море.

Благодаря мощным ударам враг был вынужден оттянуть свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые давно считал своими.

Однако это только иллюзия контроля. Ведь, начав широкомасштабную агрессию против Украины, безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур — теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено, — предупредил Кирилл Буданов. Поделиться

Зеленский и Сырский также поздравили украинских разведчиков

Глава государства отметил, что в День военной разведки Украины мы должны поблагодарить каждого и каждую, кто находит важную для нашего государства информацию, наносит весомые потери нашему врагу, существенно ослабляет его потенциал, защищает интересы Украины и украинцев.

Гордимся вами и вашими результатами. Слава военной разведке Украины! — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также присоединился к поздравлениям, отметив, что от слаженной работы разведчиков напрямую зависит успех на поле боя и эффективное уничтожение врага.

Он также обратил внимание на то, что тысячи разведчиков с оружием в руках бок о бок в составе Сил обороны Украины на передовой отражают российские атаки, приближая нашу победу.