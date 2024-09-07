Українські дрони вражають військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км ― Буданов

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов офіційно підтвердив, що Україна змогла створити дрони, які вже успішно атакують російській військові об’єкти на відстані до 1800 км. Про це він повідомив, вітаючи розвідувальне співтовариство з Днем воєнної розвідки України, який відзначають 7 вересня.
Головні тези:
- Буданов наголосив, що ворожі військові аеродроми регулярно здригаються від повітряних атак українських дронів.
- Президент Володимир Зеленський висловив подяку українським розвідникам за їхню мужність і результативну роботу на користь України.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив важливість роботи розвідників для успіху на полі бою та ефективного знищення ворога.
Виробництво українських дронів вийшло на абсолютно новий рівень
Шеф української розвідки також звернув увагу на те, що ворожі військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст та сіл, регулярно здригаються від повітряних атак.
Кирило Буданов пообіцяв українцям, що вся інфраструктура Росії, яка працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат.
Начальник ГУР також нагадав, що у 2024 році Україна нарешті змогла довести, що Росія не контролює Чорне море.
Завдяки потужним ударам ворог був змушений відтягнути свій флот на “безпечну” відстань, покидати морські рубежі, які він давно вважали своїми.
Зеленський та Сирський також привітали українських розвідників
Глава держави зазначив, що у День воєнної розвідки України ми маємо подякувати кожному й кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію, завдає вагомих втрат нашому ворогу, суттєво послаблює його потенціал, захищає інтереси України та українців.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також приєднався до привітань, зазначивши, що від злагодженої роботи розвідників безпосередньо залежать успіх на полі бою та ефективне знищення ворога.
Він також звернув увагу на те, що тисячі розвідників зі зброєю у руках пліч-о-пліч у складі Сил оборони України на передовій відбивають російські атаки, наближаючи нашу перемогу.
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