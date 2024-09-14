У росіян влітку 2025 року почнуться серйозні проблеми — Буданов

Голова ГУР Кирило Буданов на конференції Ялтинської європейської стратегії спрогнозував серйозні проблеми в Росії, які почнуться вже влітку 2025 року. За його словами, РФ зіткнеться з економічним спадом та недобором в армію.
Головні тези:
- За прогнозами Кирила Буданова, влітку 2025 року Росію очікують серйозні проблеми.
- РФ зіткнеться зі стрімким економічним спадом та недобором в армію.
- Росія намагається пришвидшити процеси для максимально зручного входження в цей період та сподівається на перемогу.
В Росії почнуться проблеми влітку 2025 року
Громадяни РФ вже відчувають погіршення якості життя. Війна проти України спровокувала серйозний економічний спад.
Удар по економіці РФ вже досить відчутний та болісний, але його пік очікується влітку наступного року.
За словами очільника ГУР, саме тому Росія прагне в найшвидші терміни здобути перемогу у війні проти України.
Більшість росіян досі радіють військовим здобуткам. Проте загалом суспільство у РФ втомилось від війни, бо вона вже зачепила багатьох.
Влітку 2025 року у Росії будуть проблеми з набором військових. Хто спокусився на виплати від Міноборони та регіонів, той вже підписав контракт.
Кремлю доведеться або йти на непопулярний крок і оголошувати загальну мобілізацію, або зменшувати інтенсивність бойових дій.
ГУР атакує РФ на суші, у воді та в кіберпросторі
Спецпризначенці регулярно проводять операції на ТОТ та території Росії, а також здійснюють атаки на російські сервіси.
12 вересня було здійснено дві важливі операції: атака на банківські сервіси та рейд у Чорному морі. В результаті у росіян «лягли» сайти та мобільні додатки найбільших банків, вони втратили особовий склад на платформі «Крим-2» і літак Су-30СМ, було пошкоджено обладнання.
Українські дрони літають у російські області чи не щоночі, атакуючи військові об’єкти та нафтобази. Деякі безпілотники навіть залітають на відстань понад 1 тис км.
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