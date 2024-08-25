Як працює агентурна розвідка України. Буданов описав ключові прийоми
Категорія
Україна
Дата публікації

Як працює агентурна розвідка України. Буданов описав ключові прийоми

Буданов
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Джерело:  NV

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розкрив специфіку роботи української розвідки та руху опору на окупованих Росією територіях. 

Головні тези:

  • Агентурна розвідка України починається з “розробки” та вербування осіб схильних до співпраці.
  • Як зазначає Буданов, існують три мотиви для співпраці з розвідкою.
  • Справжня агентурна робота передбачає довготривалі відносини, а не одноразову співпрацю.

Буданов пояснив, чим займається агентурна розвідка

Як пояснює шеф української розвідка, абсолютно кожна операція у ворожому тилу починається з так званої “розробки”.

За його словами, насамперед йдеться про активний пошук осіб, схильних до співпраці, та їхнє подальше вербування.

Попри те, що цей процес у більшості випадків вкрай непростий, агентурна мережа України продовжує збільшуватися.

 Існують три мотиви для співпраці з розвідкою — матеріально-фінансовий, ідейно-патріотичний, а також ненависть до третьої особи або спільний ворог. Все, що ви будете так чи інакше «крутити», призведе до одного з цих варіантів. 

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

З коментарем з цього приводу також виступив офіцер ГУР МО України з позивним “Харциз”.

За словами останнього, справжня агентурна робота — це не ситуативна, одноразова співпраця, а довготривалі відносини.

 

Як потрапити у Міжнародний легіон ГУР

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA дав пораду майбутнім добровольцям щодо служби та оцінив, хто саме потрібен на фронті.

Як зазначив захисник, військові медики в Україні найдосвідченіші, оскільки вони працюють де-факто щоденно, 10 разів на день роблять такі операції, що вже навіть є рішення не відправляти поранених за кордон.

Окрім того, Ратті "Вікінг" Бурдулі радить йти на фронт винятково досвідченим людям.

Я всім кажу, хто мені в Інстаграмі або десь пише, що хоче йти, але у нього немає військового досвіду, що тут немає місця для навчання, тут повномасштабна конвенційна війна. Це не місце для тренінгу. Навіть якщо ти служив, але не в ролі командира, тобі тут буде дуже складно. Я всім так кажу. Бо це правда.

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