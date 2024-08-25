Як працює агентурна розвідка України. Буданов описав ключові прийоми

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розкрив специфіку роботи української розвідки та руху опору на окупованих Росією територіях.
Головні тези:
- Агентурна розвідка України починається з “розробки” та вербування осіб схильних до співпраці.
- Як зазначає Буданов, існують три мотиви для співпраці з розвідкою.
- Справжня агентурна робота передбачає довготривалі відносини, а не одноразову співпрацю.
Буданов пояснив, чим займається агентурна розвідка
Як пояснює шеф української розвідка, абсолютно кожна операція у ворожому тилу починається з так званої “розробки”.
За його словами, насамперед йдеться про активний пошук осіб, схильних до співпраці, та їхнє подальше вербування.
Попри те, що цей процес у більшості випадків вкрай непростий, агентурна мережа України продовжує збільшуватися.
З коментарем з цього приводу також виступив офіцер ГУР МО України з позивним “Харциз”.
За словами останнього, справжня агентурна робота — це не ситуативна, одноразова співпраця, а довготривалі відносини.
Як потрапити у Міжнародний легіон ГУР
Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA дав пораду майбутнім добровольцям щодо служби та оцінив, хто саме потрібен на фронті.
Як зазначив захисник, військові медики в Україні найдосвідченіші, оскільки вони працюють де-факто щоденно, 10 разів на день роблять такі операції, що вже навіть є рішення не відправляти поранених за кордон.
Окрім того, Ратті "Вікінг" Бурдулі радить йти на фронт винятково досвідченим людям.
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