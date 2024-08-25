Як працює агентурна розвідка України. Буданов описав ключові прийоми

Я всім кажу, хто мені в Інстаграмі або десь пише, що хоче йти, але у нього немає військового досвіду, що тут немає місця для навчання, тут повномасштабна конвенційна війна. Це не місце для тренінгу. Навіть якщо ти служив, але не в ролі командира, тобі тут буде дуже складно. Я всім так кажу. Бо це правда.