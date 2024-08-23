Можемо повторити. ГУР знову атакувало російські телеканали — джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили повторну атаку на сервери російських телеканалів, внаслідок чого в етері низки телекомпаній були продемонстровані обʼєктивні відеоролики про війну в Україні. Про це повідомляють джерела Online.UA в українській розвідці.

Що відомо про результати нової кібератаки ГУР

Відео від ГУР було знову продемонстровано у прайм-тайм телеканалів «Пєрвоуральськ ТВ», «Євразія 360», «Євразія. Пєрвий канал» та інших.

Як зазначається, частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

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Нагадаємо, що напередодні, після першої атаки українських хакерів, ведучі уражених телеканалів заявили про «несанкціонований доступ до ефіру» та «інформаційну провокацію», запевнивши, що подібне більше не повториться.

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Проте майже відразу в ефірі згаданих телеканалів знову зʼявився «відеопривіт» від Головного управління розвідки Міноборони України.

Російські фахівці з кібербезпеки ще раз намагалися виправити ситуацію, однак внаслідок їхніх дій знову було припинено трансляцію відразу кількох російських телеканалів, зокрема «Євразія 360», «Євразія Пєрвий канал», «Пєрвоуральськ ТВ», «Луганськ 24», «Пєрвий республіканскій», «СпБ», «Оплот», ТВ-3 та «Пєрвий російській». Поширити

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Відтак низка телеканалів були змушені припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки.

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Кібератака ГУР заблокувала роботу розробника ядерної зброї у Росії

Нещодавно також стало відомо про те, що кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони влаштували потужну атаку і паралізували роботу підприємства, що займається розробкою ядерної зброї для ворога.

Завдяки цим діям вдалося вивести з ладу 1173 комутатори та 10 серверів російської компанії “Вега”.

Ба більше, наголошується, що дані на серверах "Веги" — знищені.