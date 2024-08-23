Можем повторить. ГУР снова атаковало российские телеканалы — источники

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили повторную атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне РФ против Украины. Об этом сообщают источники Online.UA в украинской разведке.
Главные тезисы
- Украинские хакеры из ГУР совершили повторную кибератаку на серверы российских телеканалов.
- После этой атаки были продемонстрированы объективные видеоролики о войне РФ против Украины.
- Кроме того, ГУР также заблокировало работу разработчика ядерного оружия в России.
Что известно о результатах новой кибератаки ГУР
Видео от ГУР было снова продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральское ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и другие.
Как сообщается, часть атакованных каналов входят в медиахолдинг российского олигарха Андрея Комарова.
Напомним, что накануне после первой атаки украинских хакеров ведущие телеканалов заявили о «несанкционированном доступе к эфиру» и «информационной провокации», заверив, что подобное больше не повторится.
Однако почти сразу в эфире упомянутых телеканалов снова появился «видеопривет» от Главного управления разведки Минобороны Украины.
Следовательно, несколько телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки.
Кибератака ГУР заблокировала работу разработчика ядерного оружия в России
Недавно также стало известно о том, что киберподразделения Главного управления разведки Минобороны устроили мощную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для врага.
Благодаря этим действиям удалось вывести из строя 1173 коммутатора и 10 серверов российской компании "Вега".
Более того, указано, что данные на серверах "Веги" — уничтожены.
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