Можем повторить. ГУР снова атаковало российские телеканалы — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Можем повторить. ГУР снова атаковало российские телеканалы — источники

хакеры
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили повторную атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне РФ против Украины. Об этом сообщают источники Online.UA в украинской разведке.

Главные тезисы

  • Украинские хакеры из ГУР совершили повторную кибератаку на серверы российских телеканалов.
  • После этой атаки были продемонстрированы объективные видеоролики о войне РФ против Украины.
  • Кроме того, ГУР также заблокировало работу разработчика ядерного оружия в России.

Что известно о результатах новой кибератаки ГУР

Видео от ГУР было снова продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральское ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и другие.

Как сообщается, часть атакованных каналов входят в медиахолдинг российского олигарха Андрея Комарова.

Фото — online.ua

Напомним, что накануне после первой атаки украинских хакеров ведущие телеканалов заявили о «несанкционированном доступе к эфиру» и «информационной провокации», заверив, что подобное больше не повторится.

Фото — online.ua

Однако почти сразу в эфире упомянутых телеканалов снова появился «видеопривет» от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российские специалисты по кибербезопасности еще раз пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий снова была прекращена трансляция сразу нескольких российских телеканалов, в частности «Евразия 360», «Евразия Первый канал», «Первоуральское ТВ», «Луганск 24», «Первый республиканский» «СпБ», «Оплот», ТВ-3 и «Первый русский».

Фото — online.ua

Следовательно, несколько телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки.

Фото — online.ua

Кибератака ГУР заблокировала работу разработчика ядерного оружия в России

Недавно также стало известно о том, что киберподразделения Главного управления разведки Минобороны устроили мощную атаку и парализовали работу предприятия, занимающегося разработкой ядерного оружия для врага.

Благодаря этим действиям удалось вывести из строя 1173 коммутатора и 10 серверов российской компании "Вега".

Более того, указано, что данные на серверах "Веги" — уничтожены.

Без интернета и услуг связи почти на неделю остался ряд стратегических предприятий города, — сказано в сообщении ГУР.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака ГУР на российский аэродром "Саваслейка". Уничтожены три самолета, пять повреждены — источники
Саваслейка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР "хакнули" российское ТВ — источники
Киберспециалисты ГУР "хакнули" российское ТВ — источники
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР помогло доставить в Суджу волонтерскую помощь для бойцов Сил обороны Украины
ГУР
Суджа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?