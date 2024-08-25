Как работает агентурная разведка Украины. Буданов описал ключевые приемы
Категория
Украина
Дата публикации

Как работает агентурная разведка Украины. Буданов описал ключевые приемы

Буданов
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Источник:  NV

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов раскрыл специфику работы украинской разведки и движения сопротивления на оккупированных Россией территориях.

Главные тезисы

  • Агентурная разведка Украины начинается с “разработки” и вербовки лиц склонных к сотрудничеству.
  • Как отмечает Буданов, существуют три мотива для сотрудничества с разведкой.
  • Настоящая агентурная работа предполагает долговременные отношения, а не одноразовое сотрудничество.

Буданов объяснил, чем занимается агентурная разведка

Как объясняет шеф украинской разведки, абсолютно каждая операция во вражеском тылу начинается с так называемой "разработки".

По его словам, в первую очередь речь идет об активном поиске лиц, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовке.

Несмотря на то, что этот процесс в большинстве случаев очень непрост, агентурная сеть Украины продолжает увеличиваться.

Есть три мотива для сотрудничества с разведкой — материально-финансовый, идейно-патриотический, а также ненависть к третьему лицу или общий враг. Все, что вы будете так или иначе «крутить», приведет к одному из этих вариантов.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

С комментарием по этому поводу также выступил офицер ГУР МО Украины с позывным “Харциз”.

По словам последнего, настоящая агентурная работа — это не ситуативное, одноразовое сотрудничество, а длительные отношения.

 

Как попасть в Международный легион ГУР

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA дал совет будущим добровольцам и оценил, кто именно нужен на фронте.

Как отметил защитник, военные медики в Украине самые опытные, поскольку они работают де-факто ежедневно, 10 раз в день делают такие операции, что уже есть решение не отправлять раненых за границу.

Кроме того, Ратти "Викинг" Бурдули советует идти на фронт исключительно опытным людям.

Я всем говорю, кто мне в Инстаграме или где-то пишет, что хочет идти, но у него нет военного опыта, что здесь нет места для учебы, здесь полномасштабная конвенционная война. Это не место для тренинга. Даже если ты служил, но не в роли командира, тебе здесь будет очень сложно. Я всем так говорю. Потому что это правда.

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