Как работает агентурная разведка Украины. Буданов описал ключевые приемы

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов раскрыл специфику работы украинской разведки и движения сопротивления на оккупированных Россией территориях.
Главные тезисы
- Агентурная разведка Украины начинается с “разработки” и вербовки лиц склонных к сотрудничеству.
- Как отмечает Буданов, существуют три мотива для сотрудничества с разведкой.
- Настоящая агентурная работа предполагает долговременные отношения, а не одноразовое сотрудничество.
Буданов объяснил, чем занимается агентурная разведка
Как объясняет шеф украинской разведки, абсолютно каждая операция во вражеском тылу начинается с так называемой "разработки".
По его словам, в первую очередь речь идет об активном поиске лиц, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовке.
Несмотря на то, что этот процесс в большинстве случаев очень непрост, агентурная сеть Украины продолжает увеличиваться.
С комментарием по этому поводу также выступил офицер ГУР МО Украины с позывным “Харциз”.
По словам последнего, настоящая агентурная работа — это не ситуативное, одноразовое сотрудничество, а длительные отношения.
Как попасть в Международный легион ГУР
Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA дал совет будущим добровольцам и оценил, кто именно нужен на фронте.
Как отметил защитник, военные медики в Украине самые опытные, поскольку они работают де-факто ежедневно, 10 раз в день делают такие операции, что уже есть решение не отправлять раненых за границу.
Кроме того, Ратти "Викинг" Бурдули советует идти на фронт исключительно опытным людям.
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