Как работает агентурная разведка Украины. Буданов описал ключевые приемы

Буданов объяснил, чем занимается агентурная разведка

Как объясняет шеф украинской разведки, абсолютно каждая операция во вражеском тылу начинается с так называемой "разработки".

По его словам, в первую очередь речь идет об активном поиске лиц, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовке.

Несмотря на то, что этот процесс в большинстве случаев очень непрост, агентурная сеть Украины продолжает увеличиваться.

Есть три мотива для сотрудничества с разведкой — материально-финансовый, идейно-патриотический, а также ненависть к третьему лицу или общий враг. Все, что вы будете так или иначе «крутить», приведет к одному из этих вариантов. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

С комментарием по этому поводу также выступил офицер ГУР МО Украины с позывным “Харциз”.

По словам последнего, настоящая агентурная работа — это не ситуативное, одноразовое сотрудничество, а длительные отношения.

Как попасть в Международный легион ГУР

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA дал совет будущим добровольцам и оценил, кто именно нужен на фронте.

Как отметил защитник, военные медики в Украине самые опытные, поскольку они работают де-факто ежедневно, 10 раз в день делают такие операции, что уже есть решение не отправлять раненых за границу.

Кроме того, Ратти "Викинг" Бурдули советует идти на фронт исключительно опытным людям.