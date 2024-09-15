Путин хочет завершить войну против Украины до 2026 года — Буданов назвал причину

Россия хотела бы завершить войну против Украины до конца 2025 – начала 2026 своей победой. Причина того, что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.

Почему РФ стремится завершить войну против Украины к 2026 году

2025 год для них, рубеж 25-го — начало 26-го — он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что, по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, это горизонт от 30-ти лет. — выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся. Кирилл Буданов Глава ГУР Украины

По данным Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25 года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.

Также, по его словам, в России все острее звучит вопрос недобора в армию.

В этот период (летом 2025 года — ред.) они столкнутся с дилеммой — либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом нужно немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим, — отметил глава разведки. Поделиться

Глава ГУР добавил, что на социально-психологическое состояние населения также повлияли усилия Украины по перенесению боевых действий на территорию России.

Глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы до конца 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы — США и Китай, а места РФ там не будет.

Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы победить в их понимании. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать — это региональное лидерство, а это их не устраивает, — подытожил Буданов. Поделиться

Каков будет финал войны РФ против Украины. "Буйвол" из "Азова" сделал свой прогноз

У России почти не осталось шансов, чтобы победить Украину на поле боя. Об этом заявил старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.

Как отмечает "Буйвол", он не знает, что должна сделать Россия, чтобы нанести Украине поражение.

Единственный вариант, который может кардинально изменить ситуацию и спасти врага от разгрома — ядерное оружие.