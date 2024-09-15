Путин хочет завершить войну против Украины до 2026 года — Буданов назвал причину
Категория
Украина
Дата публикации

Путин хочет завершить войну против Украины до 2026 года — Буданов назвал причину

Путин хочет завершить войну против Украины до 2026 года — Буданов назвал причину
Читати українською
Источник:  Интерфакс-Украина

Россия хотела бы завершить войну против Украины до конца 2025 – начала 2026 своей победой. Причина того, что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.

Главные тезисы

  • По данным Главы ГУР Украины, Россия планирует завершить войну против Украины до конца 2025 года из-за ожидаемых проблем в экономике и необходимости мобилизации.
  • Буданов указывает на обострение вопроса недобора в армию в России и возможность объявления мобилизации летом 2025 года.
  • Россия осознает, что поражение в войне против Украины до конца 2025 года исключит ее из ряда сверхдержав, оставив лишь США и Китай на этой позиции.
  • Старший сержант Национальной гвардии Украины предполагает, что Россия не сможет одержать полную победу над Украиной без применения ядерного оружия.

Почему РФ стремится завершить войну против Украины к 2026 году

2025 год для них, рубеж 25-го — начало 26-го — он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что, по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, это горизонт от 30-ти лет. — выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР Украины

По данным Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25 года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.

Также, по его словам, в России все острее звучит вопрос недобора в армию.

В этот период (летом 2025 года — ред.) они столкнутся с дилеммой — либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом нужно немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим, — отметил глава разведки.

Глава ГУР добавил, что на социально-психологическое состояние населения также повлияли усилия Украины по перенесению боевых действий на территорию России.

Глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы до конца 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы — США и Китай, а места РФ там не будет.

Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы победить в их понимании. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать — это региональное лидерство, а это их не устраивает, — подытожил Буданов.

Каков будет финал войны РФ против Украины. "Буйвол" из "Азова" сделал свой прогноз

У России почти не осталось шансов, чтобы победить Украину на поле боя. Об этом заявил старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.

Как отмечает "Буйвол", он не знает, что должна сделать Россия, чтобы нанести Украине поражение.

Единственный вариант, который может кардинально изменить ситуацию и спасти врага от разгрома — ядерное оружие.

У нас уже совсем другая подготовка армии. Когда мы встречали полномасштабное вторжение, мы были подготовлены по-другому, а сейчас уже подготовлены по-другому. Да, рашка (Россия — ред.) может захватить еще определенное количество территорий, но полностью выиграть уж точно не сможет, не применив какое-либо баллистическое, ядерное вооружение, — отметил старший сержант бригады НГУ «Азов».

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Войну РФ против Украины можно завершить одним звонком — президент Финляндии
Си Цзиньпин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Завершится ли война РФ против Украины в 2025 году — ответ представителя НАТО
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война может завершиться до конца года — Зеленский назвал условия
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?