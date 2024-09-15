Путин хочет завершить войну против Украины до 2026 года — Буданов назвал причину

Россия хотела бы завершить войну против Украины до конца 2025 – начала 2026 своей победой. Причина того, что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.
Главные тезисы
- По данным Главы ГУР Украины, Россия планирует завершить войну против Украины до конца 2025 года из-за ожидаемых проблем в экономике и необходимости мобилизации.
- Буданов указывает на обострение вопроса недобора в армию в России и возможность объявления мобилизации летом 2025 года.
- Россия осознает, что поражение в войне против Украины до конца 2025 года исключит ее из ряда сверхдержав, оставив лишь США и Китай на этой позиции.
- Старший сержант Национальной гвардии Украины предполагает, что Россия не сможет одержать полную победу над Украиной без применения ядерного оружия.
Почему РФ стремится завершить войну против Украины к 2026 году
По данным Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25 года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.
Также, по его словам, в России все острее звучит вопрос недобора в армию.
Глава ГУР добавил, что на социально-психологическое состояние населения также повлияли усилия Украины по перенесению боевых действий на территорию России.
Глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы до конца 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы — США и Китай, а места РФ там не будет.
Каков будет финал войны РФ против Украины. "Буйвол" из "Азова" сделал свой прогноз
У России почти не осталось шансов, чтобы победить Украину на поле боя. Об этом заявил старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.
Как отмечает "Буйвол", он не знает, что должна сделать Россия, чтобы нанести Украине поражение.
Единственный вариант, который может кардинально изменить ситуацию и спасти врага от разгрома — ядерное оружие.
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