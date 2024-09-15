Путін хоче завершити війну проти України до 2026 року — Буданов назвав причину

Росія хотіла б завершити війну проти України до кінця 2025 – початку 2026 року своєю перемогою. Причиною є те, що з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

Чому РФ прагне завершити війну проти України до 2026 року

2025-й рік для них, рубіж 25-го — початок 26-го — він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що, за їхніми власними підрахунками, Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, — це горизонт від 30-ти років, — випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть. Кирил Буданов Очільник ГУР України

За даними Буданова, Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

Також, за його словами, у Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армію.

У цей період (влітку 2025 року — ред.) вони зіштовхнуться з дилемою — або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним, — зазначив голова розвідки. Поширити

Очільник ГУР додав, що на соціально-психологічний стан населення також вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію Росії.

Глава військової розвідки України, посилаючись на російські документи, зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави — США і Китай, а місця РФ там не буде.

Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати — це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує, — підсумував Буданов. Поширити

Яким буде фінал війни РФ проти України. “Буйвол” з “Азова” зробив свій прогноз

У Росії майже не залишилося шансів, щоб перемогти Україну на полі бою. Про це заявив старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA.

Як зазначає “Буйвол”, він не знає, що повинна зробити Росія, щоб завдати Україні поразки.

Єдиний варіант, який може кардинально змінити ситуацію й врятувати ворога від розгрому, — ядерна зброя.