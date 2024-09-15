Путін хоче завершити війну проти України до 2026 року — Буданов назвав причину

Росія хотіла б завершити війну проти України до кінця 2025 – початку 2026 року своєю перемогою. Причиною є те, що з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.
Головні тези:
- Росія планує завершити війну проти України до 2026 року з метою уникнення економічних проблем та необхідності мобілізації.
- Експерти вважають, що у РФ немає значущих шансів перемогти в Україні без застосування ядерної зброї.
- Прогнози показують, що Росія повинна досягти умовної перемоги до кінця 2025 року, інакше вона ризикує втратити позиції на світовій арені.
- Соціально-психологічний стан населення обох країн впливає на хід війни та стратегію ведення бойових дій.
- За аналізами ініціаторів контлінгу, РФ має до літа 2025 року для досягнення суттєвих результатів у війні проти України.
Чому РФ прагне завершити війну проти України до 2026 року
За даними Буданова, Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.
Також, за його словами, у Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армію.
Очільник ГУР додав, що на соціально-психологічний стан населення також вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію Росії.
Глава військової розвідки України, посилаючись на російські документи, зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави — США і Китай, а місця РФ там не буде.
Яким буде фінал війни РФ проти України. “Буйвол” з “Азова” зробив свій прогноз
У Росії майже не залишилося шансів, щоб перемогти Україну на полі бою. Про це заявив старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA.
Як зазначає “Буйвол”, він не знає, що повинна зробити Росія, щоб завдати Україні поразки.
Єдиний варіант, який може кардинально змінити ситуацію й врятувати ворога від розгрому, — ядерна зброя.
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