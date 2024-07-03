Війну РФ проти України можна завершити одним дзвінком — президент Фінляндії

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, саме китайський лідер Сі Цзіньпін може покласти край війні Росії проти України одним телефонним дзвінком на вищому рівні.

І Путін, і Сі мають можливість завершити війну, однак не хочуть цього робити

Стубб звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ зараз дуже сильно залежить від КНР.

Один телефонний дзвінок президента Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу (війну в Україні — ред.). Александр Стубб Президент Фінляндії

За словами журналістів, ця заява є відображенням розчарування західних лідерів у Пекіні, який продовжує підтримувати Путіна та його воєнну агресію проти українського народу.

Ні для кого не секрет, що Китай надає Кремлю технології та запчастини для зброї та допомагає Москві обійти міжнародні торгові обмеження.

Якби він (Сі Цзіньпін — ред.) сказав: "Час починати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити. У них не було б іншого вибору, — зазначив президент Фінляндії. Поширити

Він також озвучив прогноз, що Сі лише виграє від припинення "агресивної та колоніальної війни" Путіна проти України, однак він не поспішає це робити.

Стубб виступив проти ідеї припинення вогню

Як вважає політик, команда Володимира Зеленського у жодному разі не повинна погоджуватися на пропозицію РФ щодо припинення вогню.

За його словами, єдиний вихід — справжні мирні переговори.

Єдине, що розуміє Росія, — це сила. І тому чим більше ми зараз зможемо допомогти Україні, тим швидше ми закінчимо війну. Александр Стубб Президент Фінляндії

На цьому тлі західний лідер вкотре закликав своїх колег на міжнародній посилити свою підтримку Україні, а також не забувати нарощувати свій власний оборонний потенціал у традиційній армії.