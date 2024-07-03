Війну РФ проти України можна завершити одним дзвінком — президент Фінляндії

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, саме китайський лідер Сі Цзіньпін може покласти край війні Росії проти України одним телефонним дзвінком на вищому рівні.
Головні тези:
- Кремль продовжує отримувати підтримку від Китаю у воєнній агресії проти України.
- Стубб закликає відмовитися від ідеї припинення вогню та вимагати справжніх мирних переговорів.
- Аналіз та розкриття можливостей завершення війни РФ проти України через діяльність міжнародних лідерів.
І Путін, і Сі мають можливість завершити війну, однак не хочуть цього робити
Стубб звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ зараз дуже сильно залежить від КНР.
За словами журналістів, ця заява є відображенням розчарування західних лідерів у Пекіні, який продовжує підтримувати Путіна та його воєнну агресію проти українського народу.
Ні для кого не секрет, що Китай надає Кремлю технології та запчастини для зброї та допомагає Москві обійти міжнародні торгові обмеження.
Він також озвучив прогноз, що Сі лише виграє від припинення "агресивної та колоніальної війни" Путіна проти України, однак він не поспішає це робити.
Стубб виступив проти ідеї припинення вогню
Як вважає політик, команда Володимира Зеленського у жодному разі не повинна погоджуватися на пропозицію РФ щодо припинення вогню.
За його словами, єдиний вихід — справжні мирні переговори.
На цьому тлі західний лідер вкотре закликав своїх колег на міжнародній посилити свою підтримку Україні, а також не забувати нарощувати свій власний оборонний потенціал у традиційній армії.
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