По убеждению лидера Финляндии Александра Стубба, именно китайский лидер Си Цзиньпин может положить конец войне России против Украины одним телефонным звонком на высшем уровне.
Главные тезисы
- Кремль продолжает получать поддержку от Китая в военной агрессии против Украины.
- Стубб призывает отказаться от идеи прекращения огня и требовать настоящих мирных переговоров.
- Анализ и раскрытие возможностей завершения войны РФ против Украины через деятельность международных лидеров.
И Путин, и Си имеют возможность завершить войну, однако не хотят этого делать
Стубб обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ сейчас очень сильно зависит от КНР.
По словам журналистов, это заявление является отражением разочарования западных лидеров в Пекине, который продолжает поддерживать Путина и его военную агрессию против украинского народа.
Ни для кого не секрет, что Китай дает Кремлю технологии и запчасти для оружия и помогает Москве обойти международные торговые ограничения.
Он также озвучил прогноз, что Си только выиграет от прекращения "агрессивной и колониальной войны" Путина против Украины, однако не спешит это делать.
Стубб выступил против идеи прекращения огня
Как считает политик, команда Владимира Зеленского ни в коем случае не должна соглашаться на предложение РФ о прекращении огня.
По его словам, единственный выход — настоящие мирные переговоры.
На этом фоне западный лидер призвал своих коллег на международной усилить свою поддержку Украине, а также не забывать наращивать свой собственный оборонный потенциал в традиционной армии.
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