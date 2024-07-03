Войну РФ против Украины можно завершить одним звонком — президент Финляндии
Категория
Политика
Дата публикации

Войну РФ против Украины можно завершить одним звонком — президент Финляндии

Си Цзиньпин
Читати українською
Источник:  Bloomberg

По убеждению лидера Финляндии Александра Стубба, именно китайский лидер Си Цзиньпин может положить конец войне России против Украины одним телефонным звонком на высшем уровне.

Главные тезисы

  • Кремль продолжает получать поддержку от Китая в военной агрессии против Украины.
  • Стубб призывает отказаться от идеи прекращения огня и требовать настоящих мирных переговоров.
  • Анализ и раскрытие возможностей завершения войны РФ против Украины через деятельность международных лидеров.

И Путин, и Си имеют возможность завершить войну, однако не хотят этого делать

Стубб обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ сейчас очень сильно зависит от КНР.

Один телефонный звонок президента Си Цзиньпина решил бы этот кризис (войну в Украине — ред.).

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

По словам журналистов, это заявление является отражением разочарования западных лидеров в Пекине, который продолжает поддерживать Путина и его военную агрессию против украинского народа.

Ни для кого не секрет, что Китай дает Кремлю технологии и запчасти для оружия и помогает Москве обойти международные торговые ограничения.

Если бы он (Си Цзиньпин — ред.) сказал: "Время начинать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы иного выбора, — отметил президент Финляндии.

Он также озвучил прогноз, что Си только выиграет от прекращения "агрессивной и колониальной войны" Путина против Украины, однако не спешит это делать.

Стубб выступил против идеи прекращения огня

Как считает политик, команда Владимира Зеленского ни в коем случае не должна соглашаться на предложение РФ о прекращении огня.

По его словам, единственный выход — настоящие мирные переговоры.

Единственное, что понимает Россия — это сила. И поэтому, чем больше мы сейчас сможем помочь Украине, тем быстрее мы закончим войну.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

На этом фоне западный лидер призвал своих коллег на международной усилить свою поддержку Украине, а также не забывать наращивать свой собственный оборонный потенциал в традиционной армии.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай шокирован новым решением ЕС на фоне торговой войны
Китай
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай открестился от обвинений в поддержке российского ВПК
Китай
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай создает для России новый дрон похож на Shahed — Bloomberg
Китай создает для России новый дрон похож на Shahed — Bloomberg

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?