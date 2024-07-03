Войну РФ против Украины можно завершить одним звонком — президент Финляндии

По убеждению лидера Финляндии Александра Стубба, именно китайский лидер Си Цзиньпин может положить конец войне России против Украины одним телефонным звонком на высшем уровне.

И Путин, и Си имеют возможность завершить войну, однако не хотят этого делать

Стубб обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ сейчас очень сильно зависит от КНР.

Один телефонный звонок президента Си Цзиньпина решил бы этот кризис (войну в Украине — ред.). Александр Стубб Президент Финляндии

По словам журналистов, это заявление является отражением разочарования западных лидеров в Пекине, который продолжает поддерживать Путина и его военную агрессию против украинского народа.

Ни для кого не секрет, что Китай дает Кремлю технологии и запчасти для оружия и помогает Москве обойти международные торговые ограничения.

Если бы он (Си Цзиньпин — ред.) сказал: "Время начинать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы иного выбора, — отметил президент Финляндии. Поделиться

Он также озвучил прогноз, что Си только выиграет от прекращения "агрессивной и колониальной войны" Путина против Украины, однако не спешит это делать.

Стубб выступил против идеи прекращения огня

Как считает политик, команда Владимира Зеленского ни в коем случае не должна соглашаться на предложение РФ о прекращении огня.

По его словам, единственный выход — настоящие мирные переговоры.

Единственное, что понимает Россия — это сила. И поэтому, чем больше мы сейчас сможем помочь Украине, тем быстрее мы закончим войну. Александр Стубб Президент Финляндии

На этом фоне западный лидер призвал своих коллег на международной усилить свою поддержку Украине, а также не забывать наращивать свой собственный оборонный потенциал в традиционной армии.