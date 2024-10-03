Отакі, як Кирило Буданов, беруть відповідальність на себе — ексочільник ГУР Кондратюк

Колишній голова ГУР та Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк прокоментував роль Кирила Буданова в обороні України. Генерал зазначив, що наразі ГУР є єдиним «подразником», який може створити умови для перемоги України.

Буданов бере відповідальність за виконання завдань

Ексочільник ГУР, генерал-лейтенант Василь Кондратюк, в інтерв'ю прокоментував роботу Головного управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова, зазначивши, що Буданову доводиться брати на себе відповідальність за виконання завдань, оскільки система не завжди може вчасно реагувати.

Як приклад, він навів ситуацію із створенням Сил безпілотних систем, оголошених президентом 10 місяців тому, але які досі не отримали повноцінної реалізації.

Такі, як Буданов, беруть відповідальність на себе, тому що командир повинен вміти приймати рішення, — додав Валерій Кондратюк. Поширити

Генерал також відзначив високий рівень авторитету Буданова серед підлеглих. За його словами, участь керівника ГУР у бойових операціях, нехай іноді й зухвала, здобуває йому повагу серед підлеглих, і люди готові виконувати ризиковані завдання.

Буданов разом з підлеглими діє, можливо, трохи незалежно від ризиків, але саме це об’єднує команду, — наголосив Кондратюк. Поширити

Говорячи про роль ГУР у війні, Кондратюк зазначив, що сьогодні це єдиний «подразник», який може створити умови для перемоги України.

У той час як Збройні сили раніше мали ключову роль у звільненні міст, нині жодна зі сторін не може досягти успіху на полі бою. За його словами, перемогу може забезпечити лише гібридний підхід.

Ексочільник ГУР Кондратюк заперечив чутки щодо звільнення Буданова

Стосовно чуток про можливу заміну Буданова на посаді керівника ГУР, Кондратюк підкреслив, що таке рішення може бути ухвалене тільки в разі втрати довіри між керівництвом держави та очільником відомства. Він зауважив, що це було б найгіршим сценарієм.