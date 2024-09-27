"ЦРУ та МІ-6 погодили кандидатуру Буданова на пост президента України". Це — ворожий вкид
Категорія
Україна
Дата публікації

"ЦРУ та МІ-6 погодили кандидатуру Буданова на пост президента України". Це — ворожий вкид

Буданов
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Джерело:  SPRAVDI

“Керівник ГУР Кирило Буданов має намір стати наступним президентом України та цей план вже узгодили в ЦРУ та МІ-6”. Цю маячню кремлівські пропагандисти зліпили на основі «власних джерел», заяв зрадника Олега Царьова та вигаданих результатів опитування КМІС. 

Головні тези:

  • ЦРУ та МІ-6 не узгоджували кандидатуру Буданова на пост президента України — це лише маніпуляція та ворожий вкид.
  • Опитування КМІС, на яке посилаються російські фейкомети, було спекуляцією щодо рівня довіри до глави держави та партії.
  • Олег Царьов, який надав заяви про Буданова, співпрацює з російськими спецслужбами та поширює фейкові новини.
  • Буданов не має політичних амбіцій та ворожі вкиди є спробою дискредитувати військово-політичне керівництво України.

У ЦСК розвінчали російський вкид про Буданова як майбутнього президента України

Спростування цього ворожого вкиду надали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК).

Опитування КМІС, на яке посилаються російські фейкомети, було опубліковане у червні 2024 року з нагоди п’ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента і містить винятково дані про динаміку рівня довіри до глави держави і політичної партії «Слуга народу». «Політичний рейтинг» Буданова КМІС у рамках цього дослідження не вимірював.

Варто не забувати, що колишній нардеп Царьов з 2014 року перебуває на території РФ та окупованих територіях України та активно співпрацює з російськими спецслужбами. Він регулярно поширює фейки та бере участь в російських ІПСО.

І наостанок: Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій.

Вкид про Буданова — це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

Росіяни вигадали новий фейк щодо Буданова

Кремль у квітні поширював клікбейтний фейк про те, що нібито “під час одного з масованих ракетних ударів РФ по позиціях ЗСУ було взято у полон очільника ГУР МО України Кирила Буданова”. 

Як зазначається, російські пропагандисти використали технологію діпфейк, сфабрикувавши відповідне фото очільника ГУР МОУ Буданова як “доказ”. 

Насправді це фейк, який рашисти тиражують час від часу для збільшення охоплень та залучення аудиторії до тих чи інших TG-каналів. 

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