"ЦРУ та МІ-6 погодили кандидатуру Буданова на пост президента України". Це — ворожий вкид

“Керівник ГУР Кирило Буданов має намір стати наступним президентом України та цей план вже узгодили в ЦРУ та МІ-6”. Цю маячню кремлівські пропагандисти зліпили на основі «власних джерел», заяв зрадника Олега Царьова та вигаданих результатів опитування КМІС.
Головні тези:
- ЦРУ та МІ-6 не узгоджували кандидатуру Буданова на пост президента України — це лише маніпуляція та ворожий вкид.
- Опитування КМІС, на яке посилаються російські фейкомети, було спекуляцією щодо рівня довіри до глави держави та партії.
- Олег Царьов, який надав заяви про Буданова, співпрацює з російськими спецслужбами та поширює фейкові новини.
- Буданов не має політичних амбіцій та ворожі вкиди є спробою дискредитувати військово-політичне керівництво України.
У ЦСК розвінчали російський вкид про Буданова як майбутнього президента України
Спростування цього ворожого вкиду надали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК).
Варто не забувати, що колишній нардеп Царьов з 2014 року перебуває на території РФ та окупованих територіях України та активно співпрацює з російськими спецслужбами. Він регулярно поширює фейки та бере участь в російських ІПСО.
І наостанок: Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій.
Вкид про Буданова — це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України.
Росіяни вигадали новий фейк щодо Буданова
Кремль у квітні поширював клікбейтний фейк про те, що нібито “під час одного з масованих ракетних ударів РФ по позиціях ЗСУ було взято у полон очільника ГУР МО України Кирила Буданова”.
Насправді це фейк, який рашисти тиражують час від часу для збільшення охоплень та залучення аудиторії до тих чи інших TG-каналів.
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