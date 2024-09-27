"ЦРУ та МІ-6 погодили кандидатуру Буданова на пост президента України". Це — ворожий вкид

“Керівник ГУР Кирило Буданов має намір стати наступним президентом України та цей план вже узгодили в ЦРУ та МІ-6”. Цю маячню кремлівські пропагандисти зліпили на основі «власних джерел», заяв зрадника Олега Царьова та вигаданих результатів опитування КМІС.

У ЦСК розвінчали російський вкид про Буданова як майбутнього президента України

Спростування цього ворожого вкиду надали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК).

Опитування КМІС, на яке посилаються російські фейкомети, було опубліковане у червні 2024 року з нагоди п’ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента і містить винятково дані про динаміку рівня довіри до глави держави і політичної партії «Слуга народу». «Політичний рейтинг» Буданова КМІС у рамках цього дослідження не вимірював. Поширити

Варто не забувати, що колишній нардеп Царьов з 2014 року перебуває на території РФ та окупованих територіях України та активно співпрацює з російськими спецслужбами. Він регулярно поширює фейки та бере участь в російських ІПСО.

І наостанок: Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій.

Вкид про Буданова — це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

Росіяни вигадали новий фейк щодо Буданова

Кремль у квітні поширював клікбейтний фейк про те, що нібито “під час одного з масованих ракетних ударів РФ по позиціях ЗСУ було взято у полон очільника ГУР МО України Кирила Буданова”.

Як зазначається, російські пропагандисти використали технологію діпфейк, сфабрикувавши відповідне фото очільника ГУР МОУ Буданова як “доказ”. Поширити