Російські боти поширюють фейкові відео для дискредитації Камали Гарріс

Російські боти в інтернеті активно поширюють фейкові відео, спрямовані на дискредитацію кандидатки в президенти США Камали Гарріс та її передвиборчої кампанії.

РФ намагається дискредитувати Гарріс перед виборами в США

Як зазначається у звіті Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC), за останні кілька місяців Росія змінила тактику впливу на політичну ситуацію в США, зосередившись на кампанії Гарріс-Волза, поширюючи дезінформаційні відео.

Згадуються дві групи тролів — Storm-1516 і нова Storm-1679, які створили та розповсюдили два відео про Гарріс, що набрали мільйони переглядів.

У першому відео йдеться про нібито напад прихильників Гарріс на учасника мітингу на підтримку Дональда Трампа. У другому відео акторка, схожа на Гарріс, зображена, як вона тікає з місця ДТП.

Ці відео поширюються від імені вигаданого місцевого ЗМІ з Сан-Франциско, створеного за кілька днів до їх публікації.

Нова група тролів Storm-1679 переключила свою увагу з контенту про Олімпійські ігри в Парижі на поширення фейкових відео, що дискредитують Гарріс. Одне з таких відео, що містило неправдиві заяви, зібрало понад 100 тисяч переглядів у Telegram за кілька годин.

Microsoft попереджає, що наближення виборів у США може призвести до збільшення кількості фейкових відео, поширюваних Росією з політичними цілями. Поширити

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.