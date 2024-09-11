Президентські дебати Гарріс та Трампа. Як пройшли виступи та головні заяви кандидатів

У США 11 вересня відбулися перші дебати кандидатів в президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа.

Як пройшли перші президентські дебати Гарріс та Трамп

Переважна частина дебатів була присвячена внутрішній політиці США: економіці, проблемам з мігрантами, абортам, захисту демократії та мирному переданню влади, системі охорони здоров’я тощо. Також на дебатах обговорювалися війна Росії проти України та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

Війна Росії проти України

Дональд Трамп повторив свої заяви, що Росія не напала б на Україну, якби він був президентом, проте він не відповів на запитання, чи хоче він перемоги України.

Я хочу, щоб війна припинилася, щоб зберегти життя людей, бо гинуть мільйони. Цифри набагато вищі, ніж ви думаєте, це фейкові цифри, — сказав Трамп. Поширити

Він не зміг представити свій "мирний план" і лише зазначив, що зателефонував би лідерам України та Росії, після чого війна, за його словами, закінчилася б.

Натомість Гарріс відповіла, що Трамп "загравав з диктаторами" і "здався б за 24 години", після чого "Путін сидів би в Києві та дивився далі на Європу".

Вона додала: "Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би з'їв вас на обід".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Обговорюючи напад ХАМАСу на Ізраїль, Трамп повторив свою тезу, що ця війна не почалася б, якби він був президентом. Він також заявив, що Ізраїль має "завершити розпочате" і "швидко покінчити з цим", а США повинні "дозволити Ізраїлю завершити роботу".

Гарріс, своєю чергою, підтвердила "залізну підтримку" Ізраїлю з боку США, але наголосила на важливості того, як Ізраїль веде цю війну, згадавши про гуманітарну кризу в Газі та загибель цивільних.

Вона висловила підтримку припиненню вогню та звільненню заручників, підкресливши важливість вирішення конфлікту на основі принципу "двох держав".

Питання виборів 2020

Трамп відмовився визнавати свою поразку на виборах 2020 року, на яких переміг Джо Байден, заявивши, що його попередні коментарі про це були сказані "з сарказмом".

Він знову стверджував, що переміг, додавши, що є "стільки доказів" цього. Також він відмовився визнавати свою відповідальність за напад на Капітолій 6 січня 2021 року, заявивши, що за безпеку мала б відповідати спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Гарріс у відповідь закликала "перегорнути сторінку" і "рухатися вперед", а не повертатися до минулого.

Міграційна політика

Обговорюючи питання міграції, Трамп звинуватив адміністрацію Байдена у тому, що за час їхньої каденції до США потрапили мільйони мігрантів. Він також повторив вигадані заяви про мігрантів з Гаїті, які нібито викрадають домашніх тварин у США, щоб їх їсти.

Гарріс нагадала, що під час обговорення в Конгресі законопроєкту про посилення контролю на кордоні між США і Мексикою було досягнуто компромісу між демократами та республіканцями, але його ухвалення зірвала група, що підтримує Трампа. Через це затягнувся процес схвалення допомоги Україні та Ізраїлю, оскільки питання міграції не вдавалося відділити від інших фінансових питань.

Економіка

Камала Гарріс представила свій план “економіки можливостей”, спрямований на розширення доступу до житла та збільшення податкових пільг для родин з дітьми.

Натомість Трамп запропонував запровадити мита від 10 до 20% на більшість імпортованих товарів, а для китайських товарів — 60%. Він також виступив за зниження корпоративного податку.

Охорона здоров’я

Трамп захистив своє рішення підтримати заборону абортів після шести тижнів вагітності, назвавши демократів “радикальними” у їхній політиці щодо абортів, і додав, що це питання має вирішуватися на рівні штатів.

Гарріс розкритикувала те, що назвала “забороною Трампа на аборти”, заявивши, що колишній президент “не повинен вказувати жінкам, що робити зі своїм тілом”.

Зовнішня політика

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що “світові лідери сміються з Дональда Трампа”.

У відповідь Трамп похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши його “одним з найшановніших людей” і “жорстким лідером”. Трамп також процитував Орбана, який нібито сказав: “Ти, Трамп, — президент, якого боялися”, маючи на увазі Китай і Росію.

Американські ЗМІ назвали переможця на дебатах між Трампом Гарріс

За результатами опитування телерадіокомпанії CNN у США, на дебатах між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс перемога дісталася представниці Демократичної партії. Так вважають 63% респондентів.

Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув опонент Гарріс Дональд Трамп.

Відповідні результати опитування були оголошені у прямому ефірі каналу.