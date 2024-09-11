Президентские прения Гаррис и Трампа. Как прошли выступления и главные заявления кандидатов

Как прошли первые президентские дебаты Гаррис и Трамп

Подавляющая часть дебатов была посвящена внутренней политике США: экономике, проблемам с мигрантами, абортам, защите демократии и мирной передаче власти, системе здравоохранения и т.д. Также на дебатах обсуждались война России против Украины и конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Война России против Украины

Дональд Трамп повторил свои заявления, что Россия не напала бы на Украину, будь он президентом, однако он не ответил на вопрос, хочет ли он победы Украины.

Я хочу, чтобы война прекратилась, чтобы сохранить жизнь людей, потому что гибнут миллионы. Цифры гораздо выше, чем вы думаете, это фейковые цифры, — сказал Трамп. Поделиться

Он не смог представить свой "мирный план" и лишь отметил, что позвонил бы лидерам Украины и России, после чего война, по его словам, закончилась бы.

Гаррис ответила, что Трамп "заигрывал с диктаторами" и "сдался бы за 24 часа", после чего "Путин сидел бы в Киеве и смотрел дальше на Европу".

Она добавила: "Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы съел вас на обед".

Нападение ХАМАС на Израиль

Обсуждая нападение ХАМАСа на Израиль, Трамп повторил свой тезис, что эта война не началась бы, будь он президентом. Он также заявил, что Израиль должен "завершить начатое" и "скоро покончить с этим", а США должны "разрешить Израилю завершить работу".

Гаррис, в свою очередь, подтвердила "железную поддержку" Израиля со стороны США, но отметила важность того, как Израиль ведет эту войну, вспомнив о гуманитарном кризисе в Газе и гибели гражданских.

Она выразила поддержку прекращению огня и освобождению заложников, подчеркнув важность разрешения конфликта на основе принципа "двух государств".

Вопросы выборов 2020

Трамп отказался признавать свое поражение на выборах 2020 года, на которых победил Джо Байден, заявив, что его предварительные комментарии об этом были сказаны "с сарказмом".

Он снова утверждал, что победил, добавив, что есть "столько доказательств" этого. Также он отказался признавать свою ответственность за нападение на Капитолий 6 января 2021 года, заявив, что за безопасность должна отвечать спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Гаррис в ответ призвала "пролистать страницу" и "двигаться вперед", а не возвращаться в прошлое.

Миграционная политика

Обсуждая вопросы миграции, Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что за время их каденции в США попали миллионы мигрантов. Он также повторил вымышленные заявления о мигрантах из Гаити, якобы похищающих домашних животных в США, чтобы их есть.

Гаррис напомнила, что во время обсуждения в Конгрессе законопроекта об усилении контроля на границе между США и Мексикой был достигнут компромисс между демократами и республиканцами, но его принятие сорвала группа, поддерживающая Трампа. Поэтому затянулся процесс одобрения помощи Украине и Израилю, поскольку вопросы миграции не удавалось отделить от других финансовых вопросов.

Экономика

Камала Гаррис представила свой план "экономики возможностей", направленный на расширение доступа к жилью и увеличение налоговых льгот для семей с детьми.

Трамп же предложил ввести пошлины от 10 до 20% на большинство импортируемых товаров, а для китайских товаров — 60%. Он также выступил за понижение корпоративного налога.

Здравоохранение

Трамп защитил свое решение поддержать запрет абортов после шести недель беременности, назвав демократов "радикальными" в их политике по поводу абортов, и добавил, что этот вопрос должен решаться на уровне штатов.

Гаррис раскритиковала то, что назвала "запретом Трампа на аборты", заявив, что бывший президент "не должен указывать женщинам, что делать со своим телом".

Внешняя политика

Вице-президент Камала Гаррис заявила, что "мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом".

В ответ Трамп похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его одним из самых уважаемых людей и жестким лидером. Трамп также процитировал Орбана, который якобы сказал: «Ты, Трамп, — боявшийся президент», имея в виду Китай и Россию.

Американские СМИ назвали победителя на дебатах между Трампом Гаррисом

По результатам опроса телерадиокомпании CNN в США, на дебатах между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Гаррис победа досталась представительнице Демократической партии. Так считают 63% респондентов.

37% американцев считают, что победу одержал оппонент Гаррис Дональд Трамп.

Подходящие результаты опроса были объявлены в прямом эфире канала.