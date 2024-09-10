11 сентября около 4 утра "Первый" и региональные каналы Общественного вживую будут транслировать предвыборные дебаты кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис.
Главные тезисы
- Первые предвыборные дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа пройдут 11 сентября около 4 утра с трансляцией на каналах “Суспильного” и ABC News.
- Эксперт Стив Израэль утверждает, что президентские дебаты оказывают ограниченное влияние на избирателей и не влияют существенно на результаты голосования.
- Большинство избирателей не смотрят дебаты, а пересматривающие уже имеют сформированное мнение о кандидатах.
- Дебаты могут повлиять на голосование только при использовании оскорблений и утверждений из дебатов в предвыборной кампании.
- Президентские дебаты между Харрис и Трампом не оказывают серьезного влияния на результаты голосования, считает экс-руководитель предвыборного комитета Демократической партии Стив Израэль.
Что известно о первых дебатах Харрис и Трампа
В США трансляцию будет проводить телеканал ABC News. В Украине трансляцию будут показывать с синхронным переводом на украинский.
В 3:30 ведущие — Андрей Дихтяренко и Анна Чередниченко начнут спецэфир проекта «Общественное. Студия».
По завершении дебатов в студии Общественного будет проведен анализ выступлений обоих кандидатов и состоится обсуждение с экспертами вопроса, к чему готовиться Украине по результатам президентских выборов в США.
Дебаты Трампа и Харрис пройдут в Филадельфии в Национальном конституционном центре. Они продлятся 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в зале не будет, а микрофоны будут включать только время ответа кандидата. Оппоненты могут взять с собой ручку, блокнот и бутылку воды. В рекламных паузах Трампа и Гаррис нельзя будет общаться со своими помощниками из избирательного штаба.
Влияют ли президентские дебаты на результаты выборов в США
По словам экс-руководителя предвыборного комитета Демократической партии в Конгрессе с 2011 по 2015 год Стива Израэля в материале для издания The Hill, президентские дебаты не оказывают серьезного влияния на результаты голосования избирателей.
Израэл отметил, что исследования на протяжении многих лет демонстрируют, что, несмотря на большое внимание к дебатам, они существенно не влияют на результаты голосования.
Большинство избирателей не смотрят дебаты, а смотрящие уже решили, какого кандидата поддерживать.
Израэл подчеркнул, что дебаты могут повлиять на избирателей только в том случае, если кандидаты в предвыборные кампании будут использовать оскорбления и утверждения, заявленные непосредственно во время дебатов.
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