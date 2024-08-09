Харрис и Трамп договорились о первых дебатах — известна дата

Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Трамп предлагает провести 3 дебатов со своей соперницей.
- Камала Харрис заявила, что готова к нескольким встречам с республиканцем.
- Модераторами дебатов станут ведущие известных телепрограмм.
Харрис и Трамп готовятся к первым дебатам
Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.
Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.
Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.
По словам Харрис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.
Кроме того, указано, дебаты будут модерировать ведущий и управляющий редактор программы World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущий программы ABC News Live Prime Линси Дэвис.
Что известно о дебатах между Трампом и Байденом
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провел дебаты с действующим главой Белого дома Джо Байденом всего лишь один раз в июне.
Они стали провальными для американского лидера, хотя он довольно долго отказывался признавать этот факт.
Трамп и Байден должны были встретиться снова 10 сентября, но демократ снял свою кандидатуру с президентской гонки. Это открыло путь для Харрис на выборах.
Подтверждение проведения дебатов на телеканале ABC знаменует конец спорам.
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