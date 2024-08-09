Харрис и Трамп договорились о первых дебатах — известна дата
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Харрис и Трамп договорились о первых дебатах — известна дата

Харрис и Трамп
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Источник:  BBC

Уже 10 сентября 2024 года состоятся дебаты между кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Трамп предлагает провести 3 дебатов со своей соперницей.
  • Камала Харрис заявила, что готова к нескольким встречам с республиканцем.
  • Модераторами дебатов станут ведущие известных телепрограмм.

Харрис и Трамп готовятся к первым дебатам

Согласно последним данным, встреча демократки и республиканца состоится в эфире американского телеканала ABC News.

Информация об этом появилась после того, как 8 августа Трамп официально объявил, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.

Мы думаем, что мы должны провести дебаты трижды, — отметил лидер республиканцев.

Именно поэтому он настаивает на проведении дополнительных дебатов в эфире телеканалов Fox News и NBC соответственно.

По словам Харрис, она настроена принять участие в дебатах на ABC, а также открыта к новым встречам с Трампом.

Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата 10 сентября. Я слышала, что он наконец-то согласился на них, и я с нетерпением жду.

Камала Харрис

Камала Харрис

Кандидат в президенты США

Кроме того, указано, дебаты будут модерировать ведущий и управляющий редактор программы World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущий программы ABC News Live Prime Линси Дэвис.

Что известно о дебатах между Трампом и Байденом

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провел дебаты с действующим главой Белого дома Джо Байденом всего лишь один раз в июне.

Они стали провальными для американского лидера, хотя он довольно долго отказывался признавать этот факт.

Трамп и Байден должны были встретиться снова 10 сентября, но демократ снял свою кандидатуру с президентской гонки. Это открыло путь для Харрис на выборах.

Подтверждение проведения дебатов на телеканале ABC знаменует конец спорам.

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