Кандидат Харрис в вице-президенты США. Как он относится к Украине
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Кандидат Харрис в вице-президенты США. Как он относится к Украине

Тим Волз
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Источник:  Европейская правда

Тим Волз, которого Камала Харрис избрала кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, является "надежным другом" Украины. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Главные тезисы

  • Тим Волз, избранный Камалой Харрис кандидатом в вице-президенты США, всегда поддерживал Украину.
  • В Миннесоте политика губернатора Волза помогает Украине проводить адвокационную кампанию.
  • Джо Байден приветствует избрание Тима Волза кандидатом в вице-президенты, указывая на его сильное лидерство и службу в Вооруженных силах.

Тим Волз всегда поддерживал Украину

Украинская дипломатка обращает внимание на то, что среди активно поддерживающих Украину американских губернаторов "губернатор Волз — безусловно один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны".

Более того, Оксана Маркарова добавила, что Миннесота — один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию.

Она также вспомнила свой визит в Миннесоту в рамках Whistlestop Tour for Ukraine.

Мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важна для национальных интересов США победа Украины.

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова

Посол Украины в США

По ее словам, именно Тим Волз был одним из первых губернаторов, который в 2022 году распорядился прекратить все контракты государственных компаний со страной-агрессорой РФ.

Кроме того, несколько месяцев назад он и глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус подписали меморандум о сотрудничестве между Миннесотой и Черниговщиной.

Как Байден отреагировал на решение Харрис

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что приветствует решение Камалы Харрис избрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Волза.

По словам главы Белого дома, он знаком с Волзом почти два десятилетия, сначала как членом Конгресса, впоследствии — как губернатором.

Байден отмечает, что в последней роли он проявил себя как сильный, принципиальный и эффективный лидер.

Президент США также напомнил о длительной военной службе Волза.

Они будут максимально сильными защитниками наших личных свобод и нашей демократии. И они гарантируют, что Америка продолжит быть лидером в мире и играть свою роль "незаменимого государства", — написал Байден.

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