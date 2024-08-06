Кандидат Харрис в вице-президенты США. Как он относится к Украине

Тим Волз, которого Камала Харрис избрала кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, является "надежным другом" Украины. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Главные тезисы
- Тим Волз, избранный Камалой Харрис кандидатом в вице-президенты США, всегда поддерживал Украину.
- В Миннесоте политика губернатора Волза помогает Украине проводить адвокационную кампанию.
- Джо Байден приветствует избрание Тима Волза кандидатом в вице-президенты, указывая на его сильное лидерство и службу в Вооруженных силах.
Тим Волз всегда поддерживал Украину
Украинская дипломатка обращает внимание на то, что среди активно поддерживающих Украину американских губернаторов "губернатор Волз — безусловно один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны".
Более того, Оксана Маркарова добавила, что Миннесота — один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию.
Она также вспомнила свой визит в Миннесоту в рамках Whistlestop Tour for Ukraine.
По ее словам, именно Тим Волз был одним из первых губернаторов, который в 2022 году распорядился прекратить все контракты государственных компаний со страной-агрессорой РФ.
Кроме того, несколько месяцев назад он и глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус подписали меморандум о сотрудничестве между Миннесотой и Черниговщиной.
Как Байден отреагировал на решение Харрис
Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что приветствует решение Камалы Харрис избрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Волза.
По словам главы Белого дома, он знаком с Волзом почти два десятилетия, сначала как членом Конгресса, впоследствии — как губернатором.
Байден отмечает, что в последней роли он проявил себя как сильный, принципиальный и эффективный лидер.
Президент США также напомнил о длительной военной службе Волза.
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