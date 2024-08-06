Кандидат Гарріс у віцепрезиденти США. Як він ставиться до України

Тім Волз, якого Камала Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії, є “надійним другом” України. Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова.

Тім Волз завжди підтримував Україну

Українська дипломатка звертає увагу на те, що серед американських губернаторів, які активно підтримують Україну, "губернатор Волз — безумовно один з лідерів такої підтримки і надійний друг нашої країни".

Ба більше, Оксана Маркарова додала, що Міннесота — один зі штатів, де активна підтримка губернатора допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію.

Вона також згадала свій візит до Міннесоти в межах Whistlestop Tour for Ukraine.

Ми з губернатором зустрічалися з Фермерським бюро і фактично разом із ним переконували присутніх у тому, наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України. Оксана Маркарова Пані посол України у США

За її словами, саме Тім Волз був одним із перших губернаторів, які у 2022 році розпорядились припинити всі контракти державних компаній із країною-агресоркою РФ.

Окрім того, декілька місяців тому він та очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус підписали меморандум про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною.

Як Байден відреагував на рішення Гарріс

Чинний американський лідер Джо Байден заявив, що вітає рішення Камали Гарріс обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза.

За словами очільника Білого дому, він знайомий з Волзом майже два десятиліття, спершу як членом Конгресу, згодом — як губернатором.

Байден наголошує, що в останній ролі він проявив себе як сильний, принциповий та ефективний лідер.

Президент США також нагадав про тривалу військову службу Волза.

Вони будуть максимально потужними захисниками наших особистих свобод і нашої демократії. І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі і грати свою роль "незамінної держави", — написав Байден. Поширити