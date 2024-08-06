Парадокс Волза. Що не так з кандидатом у віцепрезиденти США від Гарріс
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Парадокс Волза. Що не так з кандидатом у віцепрезиденти США від Гарріс

ТІм Волз
Джерело:  online.ua

Більшість дорослих громадян США ніколи навіть не чули, хто такий Тім Волз – губернатор штату Міннесота, якого Камала Гарріс обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти. 

Головні тези:

  • Понад 70% дорослого населення США нічого не знають про Тіма Волза.
  • Інші кандидати, яких розглядала Гарріс, також мало відомі громадськості.
  • Низькі рейтинги Волза можуть негативно  вплинути на кампанію Гарріс.
  • Тім Волз - ветеран Національної гвардії США та третій термін обіймає посаду губернатора Міннесоти.

Тім Волз наразі є маловідомим у США

Це підтверджують результати опитування NPR/PBS/Marist.

Як вдалося з’ясувати журналістам, більшість дорослого населення США (71%) ніколи не чули про Волза або не знають, як його оцінити.

Варто звернути увагу на те. що показник невпізнаваності у Волза значно вищий, ніж у двох інших кандидатів на пост віцепрезидента, яких розглядала Гарріс — Джоша Шапіро та Марка Келлі.

53% і 52% опитаних не чули про Шапіро та Келлі, або не знають, як їх оцінити.

Окрім того, наголошується, що 17% дорослого населення США ставляться до Волза позитивно, а 12% — негативно.

Тім Волз (Фото: flickr.com)

Також результати опитування вказують на те, що серед членів Демпартії Волз користується підтримкою 31%, при цьому лише 7% членів партії ставляться до нього негативно.

Що важливо розуміти, вкрай низькі рейтинги політика можуть мати негативний вплив на президентську кампанію Каміли Гарріс.

Що наразі відомо про Тіма Волза

60-річний Волз — ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці ще 20 років тому як член Палати представників.

У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду третій термін поспіль.

6 серпня Камала Гарріс офіційно оголосила Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота.

Волз заявив, що приєднання до кампанії Гарріс для нього є "честю всього життя".

"Я повністю за. Віцепрезидентка Гарріс є для нас свідченням політики можливого. Це трохи нагадує мені перший день у школі. Тож зробімо це, друзі!" — додав він, закликавши долучитись до кампанії демократів.

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