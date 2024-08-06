Парадокс Волза. Що не так з кандидатом у віцепрезиденти США від Гарріс

Більшість дорослих громадян США ніколи навіть не чули, хто такий Тім Волз – губернатор штату Міннесота, якого Камала Гарріс обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти.
Головні тези:
- Понад 70% дорослого населення США нічого не знають про Тіма Волза.
- Інші кандидати, яких розглядала Гарріс, також мало відомі громадськості.
- Низькі рейтинги Волза можуть негативно вплинути на кампанію Гарріс.
- Тім Волз - ветеран Національної гвардії США та третій термін обіймає посаду губернатора Міннесоти.
Тім Волз наразі є маловідомим у США
Це підтверджують результати опитування NPR/PBS/Marist.
Як вдалося з’ясувати журналістам, більшість дорослого населення США (71%) ніколи не чули про Волза або не знають, як його оцінити.
Варто звернути увагу на те. що показник невпізнаваності у Волза значно вищий, ніж у двох інших кандидатів на пост віцепрезидента, яких розглядала Гарріс — Джоша Шапіро та Марка Келлі.
53% і 52% опитаних не чули про Шапіро та Келлі, або не знають, як їх оцінити.
Окрім того, наголошується, що 17% дорослого населення США ставляться до Волза позитивно, а 12% — негативно.
Також результати опитування вказують на те, що серед членів Демпартії Волз користується підтримкою 31%, при цьому лише 7% членів партії ставляться до нього негативно.
Що важливо розуміти, вкрай низькі рейтинги політика можуть мати негативний вплив на президентську кампанію Каміли Гарріс.
Що наразі відомо про Тіма Волза
60-річний Волз — ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці ще 20 років тому як член Палати представників.
У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду третій термін поспіль.
6 серпня Камала Гарріс офіційно оголосила Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота.
Волз заявив, що приєднання до кампанії Гарріс для нього є "честю всього життя".
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