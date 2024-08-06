Парадокс Волза. Что не так с кандидатом в вице-президенты США от Харрис

Большинство взрослых граждан США никогда даже не слышали, кто такой Тим Волз – губернатор штата Миннесота, которого Камала Харрис избрала своим кандидатом в вице-президенты.

Тим Волз пока малоизвестен в США

Это подтверждают результаты опроса NPR/PBS/Marist.

Как удалось выяснить журналистам, большинство взрослого населения США (71%) никогда не слышали о Волзе или не знают, как его оценить.

Следует обратить внимание на то, что показатель неузнаваемости у Волза значительно выше, чем у двух других кандидатов на пост вице-президента, которых рассматривала Харрис — Джоша Шапиро и Марка Келли.

53% и 52% опрошенных не слышали о Шапиро и Келли или не знают, как их оценить.

Кроме того, указано, что 17% взрослого населения США относятся к Волзу положительно, а 12% негативно.

Тим Уолз (Фото: flickr.com)

Также результаты опроса указывают, что среди членов Демпартии Волз пользуется поддержкой 31%, при этом только 7% членов партии относятся к нему негативно.

Что важно понимать, крайне низкие рейтинги политика могут оказать негативное влияние на президентскую кампанию Камилы Харрис.

Что известно о Тиме Волзе

60-летний Волз — ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, начавший карьеру в политике еще 20 лет назад как член Палаты представителей.

В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимающим этот пост третий срок подряд.

6 августа Камала Харрис официально объявила Тима Волза своим кандидатом в вице-президенты губернатора штата Миннесота.

Уолз заявил, что присоединение к кампании Гаррис для него является "честью всей жизни".

Я полностью за. Вице-президент Харрис является для нас свидетельством политики возможного. Это немного напоминает мне первый день в школе. Так что сделаем это, друзья! — добавил он, призвав присоединиться к кампании демократов. Поделиться