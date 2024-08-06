Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты

Согласно данным американских СМИ, Камала Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты от Демократической партии, избрала кандидатом в вице-президенты Тима Волза.

Тим Уолз может стать новым вице-президентом США

Как удалось узнать журналистам AP, Камила Харрис намерена официально объявить о своем решении в ближайшие несколько часов путем видеообращения.

Следует обратить внимание на то, что это произойдет в тот же день, когда состоится первая из серии ее предвыборных мероприятий в ключевых штатах.

Инсайдеры издания также уверяют, что выбор вице-президента США пал на губернатора штата Миннесота Тима Волза.

Сам Тим Волз пока никак не комментировал эту информацию.

Недавно также стало известно, что Харрис сузила список претендентов на должность своего вице-президента до двух.

Что важно понимать, речь шла о Тиме Волзе и губернаторе Пенсильвании Джоше Шапиро.

Харрис усилила позиции демократов во время президентской гонки

Результаты опроса CBS News/YouGov указывают на то, что Камале Харрис все-таки удалось перезагрузить президентскую гонку 2024 года.

В первую очередь, речь идет о том, что она получила больше поддержки со стороны молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

Действующая вице-президент имеет преимущество над Трампом в 1 пункт на национальном уровне.

Стоит обратить внимание на то, что этого никогда не было у президента Байдена (он отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки).